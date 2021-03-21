futebol

Surpresa na final da Libertadores, Wellington Tim desaparece no Santos

Jogador não entrou mais em campo depois da decisão contra o Palmeiras e está fora da lista de inscritos tanto do Campeonato Paulista quanto da Copa Libertadores da América...

Publicado em 21 de Março de 2021 às 19:17

LanceNet

Crédito: Wellington Tim perdeu espaço no Santos (Crédito: Storti/SantosFC
Surpresa nos minutos finais da decisão da Copa Libertadores da América, Wellington Tim desapareceu das partidas do Santos. Zagueiro de origem, que era visto por Cuca como lateral-esquerdo, o jovem de 19 anos não tem sido relacionado por Ariel Holan e sequer foi inscrito para o Campeonato Paulista e a Libertadores.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaA utilização de Tim na final contra o Palmeiras surpreendeu a todos. Ele entrou no lugar de Felipe Jonatan, mas tinha feito apenas um jogo como profissional antes disso, jogando um tempo, contra o Atlético Mineiro, com o Santos repleto de reservas.
Mesmo com Cuca, depois da final, Tim não jogou mais nenhum minuto sequer. Já Ariel Holan tem trabalhado Jonatan Copete como principal opção para reserva de Felipe Jonatan. O colombiano ficou meses treinando com o grupo, sem poder jogar, esperando a abertura da janela de transferências. Já está regularizado, mas não joga uma partida desde o começo de junho. Jhonnathan é a terceira opção para o setor.O Santos tem 49 jogadores inscritos no Campeonato Paulista e 45 na Libertadores, sem o nome de Wellington Tim aparecer em nenhuma das duas listas. Sem estar nos planos, o Santos não descarta um empréstimo, para o zagueiro ter mais minutos e experiência.
Wellington Tim se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020 pelo Criciúma e chegou a jogar o Campeonato Catarinense profissional. Foi negociado com o Santos e inscrito nos poucos dias em que o clube esteve livre do transferban, Fez sete jogos no Brasileiro de Aspirantes, antes de ser chamado por Cuca.
Veja as listas:
Lista A Paulista
Goleiros: João Paulo, John e VladimirLaterais: Pará e Felipe JonatanZagueiros: Alex, Luan Peres, Luiz Felipe, Sabino e Wagner LeonardoVolantes: Alison, Vinícius Balieiro e Guilherme NunesMeia: Jean Mota e Anderson CearáAtacantes: Arthur Gomes, Bruno Marques, Lucas Braga, Marinho, Tailson, Copete, Kaio Jorge e Soteldo
Lista B Paulista
Goleiros: Paulo MazotiLaterais: Sandro, Mikael e PedrinhoZagueiros: Kaiky Fernandes, Robson Reis, JhonnathanVolantes: Sandry e IvoneiMeia: Lucas Lourenço e Kevin MalthusAtacantes: Allanzinho, Ângelo, Gabriel Pirani, Fernandinho Paiva
Libertadores
Goleiros1 - Vladimir31 - John34 - João Paulo
Laterais3 - Felipe Jonatan4 - Pará12 - Cadu15 - Mikael13 - Madson22 - Pedro Scaramussa33 - Sandro
Zagueiros2 - Luiz Felipe6 - Laércio14 - Luan Peres26 - Robson28 - Kaiky32 - Jhonnathan35 - Sabino44 - Alex42 - Wagner Palha
Meio-campistas5 - Alison7 - Sánchez8 - Jobson17 - Vinicius Balieiro18 - Guilherme Nunes20 - Gabriel Pirani21 - Lucas Barbosa24 - Kevin Malthus37 - Lucas Lourenço38 - Sandry41 - Jean Mota45 - Ivonei
Atacantes9 - Kaio Jorge10 - Soteldo11 - Marinho16 - Copete19 - Bruno Marques23 - Arthur Gomes25 - Fernandinho27 - Ângelo29 - Allanzinho30 - Lucas Braga36 - Marcos Leonardo39 - Tailson40 - Anderson Ceará43 - Renyer

