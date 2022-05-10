Supremacia rubro-negra? Números mostram equilíbrio do Flamengo contra os rivais nos últimos anos

Após a derrota do Flamengo no clássico do último domingo, o jornalista Benjamin Back, o Benja, levantou um questionamento sobre a supremacia do rubro-negro diante dos rivais cariocas. Com isso, o LANCE! realizou um levantamento dos números dos clássicos envolvendo o time da Gávea nos dois últimos anos (2021 e 2022). O intuito desta análise é compreender se a equipe tem levado a melhor sobre os rivais com frequência.Com a transformação que passou ao longo dos anos, o Flamengo começou a ter mais investimentos e uma equipe mais qualificada em campo. Sob a batuta de Jorge Jesus, o Rubro-Negro colecionou títulos importantes como Brasileirão e Libertadores, e a torcida passou a ter novos ídolos: Gabigol, Bruno Henrique e o uruguaio Arrascaeta.

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No entanto, desde a saída do português, o clube convive com a sombra de uma era vitoriosa, que não se reflete na atual realidade. O também português Paulo Sousa tem tido seu trabalho questionado pela torcida ainda mais depois da declaração de Jorge Jesus. O revés para o Botafogo depois de três anos e meio incendiou ainda mais o clima.

De acordo com os números, o Flamengo venceu sete clássicos neste período (2021-2022), com um triunfo sobre o Fluminense, dois diante do Botafogo e quatro contra o Vasco. Em 2021, sob o comando de Rogério Ceni, o time conquistou o Carioca (tricampeonato), o que evidenciou ainda mais essa ideia de supremacia.

Os números, porém, mostram uma realidade diferente da pregada por muitos torcedores e comentaristas. Apesar de ter vencido sete clássicos, o time também foi derrotado em oito oportunidades. A maior parte delas foi para o Fluminense (seis vezes), inclusive, na decisão do Estadual deste ano, com dois gols de Germán Cano.

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Além disso, o Rubro-Negro empatou com rivais em dois momentos, ambos por 1 a 1, diante do Tricolor das Laranjeiras. Dessa forma, os números mostram que o questionamento Benjamin Back tem fundamento nos últimos anos. Depois de 2020, o Fluminense tem levado a melhor nos confrontos diretos, já contra Botafogo e Vasco, o Rubro-Negro tem tido vantagem.

Confira o desempenho do Flamengo nos últimos clássicos​2021 (9 jogos)

Flamengo 1 x 2 Fluminense - Maracanã - Brasileirão (2020)Flamengo 2 x 0 Vasco - Maracanã - Brasileirão (2020)Botafogo 0 x 2 Flamengo - Nilton Santos - CariocaFlamengo 0 x 1 Fluminense - Nilton Santos - CariocaFlamengo 1 x 3 Vasco - Maracanã - CariocaFluminense 1 x 1 Flamengo - Maracanã - CariocaFlamengo 3 x 1 Fluminense - Maracanã - Carioca Flamengo 0 x 1 Fluminense - Mané Garrincha - Brasileirão 2021Fluminense 3 x 1 Flamengo - Maracanã - Brasileirão 2021

2022 (8 jogos)

Botafogo 1 x 3 Flamengo - Nilton Santos - CariocaFlamengo 0 x 1 Fluminense - Nilton Santos - CariocaFlamengo 2 x 1 Vasco - Nilton Santos - CariocaVasco 0 x 1 Flamengo - Maracanã - Carioca (Semifinal)Flamengo 1 x 0 Vasco - Maracanã - Carioca (Semifinal)Fluminense 2 x 0 Flamengo - Maracanã - Carioca (Final)Flamengo 1 x 1 Fluminense - Maracanã - Carioca (Final)Flamengo 0 x 1 Botafogo - Mané Garrincha - Brasileirão 2022

Total: 17 jogos7 vitórias2 empates8 derrotas​19 gols marcados​17 gols sofridos