Suposta nova terceira camisa do Corinthians vaza nas redes; veja

Na última sexta-feira, algumas imagens do suposto novo terceiro uniforme do Corinthians começaram a vazar nas redes sociais. O clube não confirma oficialmente que essa será a nova camisa com previsão de lançamento na segunda quinzena deste mês, mas nos bastidores é dada como certa.Como é possível observar nas fotos, o novo uniforme homenageia o Corinthians-Casuals, da Inglaterra, clube que inspirou o nome de batismo do Alvinegro. O co-irmão inglês usa as cores rosa, marrom e azul.
Nesta suposta nova terceira camisa corintiana, a cor predominante é o marrom, com uma cruz na região do peito em azul claro e outros detalhes na mesma cor tanto na gola, quanto nas mangas, além de uma listra na lateral.