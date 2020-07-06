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futebol

Suposta nova camisa listrada do Corinthians é vazada; veja o modelo

Corinthians viu vazar imagens da camisa reserva, com cor preta e listras brancas. Clube pretende lançar o uniforme no final de julho, logo após ter anunciado a camisa titular
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LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 18:07

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 18:07

Crédito: Reprodução
Logo depois de lançar a nova camisa branca, o Corinthians viu vazar imagens do suposto segundo uniforme do clube. O modelo tem a cor preta com listras brancas, com mangas e golas em branco. Não há a presença de botões, como a camisa branca, que possui os acessórios na gola.
O departamento de marketing do Corinthians, juntamente com a Nike, fornecedora de material esportivo, pretendem lançar o novo modelo no final deste mês. Já a camisa três deve aparecer nas lojas apenas em setembro, por ocasião do aniversário do clube.
Vale lembrar que o Corinthians lançou neste domingo sua nova camisa nº 1. Em ação da Nike, fornecedora de material esportivo, o uniforme foi mostrado em um programa da Band, com Neto e Ronaldo Giovanelli, já que o modelo é em homenagem ao título brasileiro de 1990.
Os novos uniformes têm o preço de R$ 399,90 (modelo jogador) e R$ 249,90 (modelo torcedor).

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