Suposta nova camisa listrada do Corinthians é vazada; veja o modelo

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Logo depois de lançar a nova camisa branca, o Corinthians viu vazar imagens do suposto segundo uniforme do clube. O modelo tem a cor preta com listras brancas, com mangas e golas em branco. Não há a presença de botões, como a camisa branca, que possui os acessórios na gola.

O departamento de marketing do Corinthians, juntamente com a Nike, fornecedora de material esportivo, pretendem lançar o novo modelo no final deste mês. Já a camisa três deve aparecer nas lojas apenas em setembro, por ocasião do aniversário do clube.

Vale lembrar que o Corinthians lançou neste domingo sua nova camisa nº 1. Em ação da Nike, fornecedora de material esportivo, o uniforme foi mostrado em um programa da Band, com Neto e Ronaldo Giovanelli, já que o modelo é em homenagem ao título brasileiro de 1990.