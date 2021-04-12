Supercopa marca retorno de jogadores importantes ao Palmeiras; veja quem mais pode voltar para Recopa

Crédito: Cesar Greco

Mesmo com a derrota para o Flamengo nas penalidades por 6 a 5, o Palmeiras teve reforços importantes para o duelo e para o jogo de volta da Recopa, diante do Defensa y Justicia. Gabriel Menino e Verón, que entraram no segundo tempo da final da Supercopa, já estão efetivamente disponíveis para o técnico Abel Ferreira. O volante estava no departamento médico tratando de uma lesão, enquanto o atacante vinha fazendo um trabalho para melhorar o seu condicionamento físico.

Além deles, outra novidade que deve pintar para o confronto de quarta-feira será a volta do centroavante Luiz Adriano. Mesmo recuperado da Covid-19, o jogador não viajou para Brasília no final de semana, por opção do clube que visou uma melhor condição física e até clínica após o tempo parado e acometido por uma doença grave que deixa influências negativas pro rendimento dos atletas. Luiz viaja à Brasília nesta segunda (12).Único reforço do Verdão até o momento nesta temporada, o volante Danilo Barbosa é mais uma opção para o treinador português, O jogador viajou no sábado para a capital federal e já se encontra com o restante do elenco para a decisão contra o time argentino. O atleta estava em um processo de recondicionamento físico após ter tido uma sobrecarga muscular. Neste domingo, após o duelo contra os cariocas, foi ao gramado vestindo chuteiras e brevemente poderá pintar no time de Abel.