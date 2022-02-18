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Supercopa: Hugo deve viver teste de fogo para se consolidar como o principal goleiro do Flamengo no ano

Aos 23 anos, após altos e baixos, goleiro pode carimbar o posto caso seja mantido como titular e se destaque na aguardada final contra o Atlético-MG...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 08:00
Paulo Sousa comandou o Flamengo em cinco jogos. Agora, finalizada a fase de testes, o desafio é a primeira meta da temporada: a Supercopa do Brasil, cuja decisão será neste domingo, diante do Atlético-MG. Uma curiosidade envolvendo o período é que apenas um atleta iniciou quatro jogos como titular: Hugo Souza, que pode, enfim, se consolidar na meta rubro-negra.
Vale citar que nenhum atleta começou todos os jogos entre os 11 com Paulo Sousa, logo Hugo é quem possui mais minutagem neste início de projeto. A confiança depositada no jovem rendeu boas atuações, com defesas importantes, e uma falha crucial na única derrota até aqui, no Fla-Flu, por 1 a 0.
O português, aliás, o bancou antes mesmo de colocá-lo para jogar, avisando à diretoria que não queria que o negociassem.
Focado e prestigiado, Hugo manteve uma rotina intensa de treinamentos no período de férias. Internamente, tem sido reconhecido pela mudança positiva de postura no dia a dia. Ex-técnico da base e auxiliar do Fla, Maurício Souza, em entrevista ao "Charla Podcast'', chegou a externar que o jovem ficou "deslumbrado" quando ganhou as primeiras chances nos profissionais. Era hora de virar a chave.
Em tempo: a possível chance de Hugo agarrar de vez a sua titularidade terá início às 16h deste domingo, quando Flamengo e Atlético-MG duelam pela Supercopa do Brasil. O duelo será realizado em Cuiabá e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!, direto da Arena Pantanal.
Crédito: HugoSouzacomonovopreparadordegoleirosdoFlamengo,PauloGrilo(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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