Supercopa do Brasil: CBF encaminha duelo entre Flamengo e Palmeiras para o Mané Garrincha

Campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil da temporada passada, respectivamente, Flamengo e Palmeiras duelarão pela Supercopa do Brasil no dia 11 de abril, agora com local encaminhado pela CBF, após reunião nesta quinta-feira. O palco do jogo será o Estádio Mané Garrincha, em Brasília.O estádio será o mesmo da edição de 2020, quando o Flamengo derrotou o Athletico-PR. Anteriormente, outros locais eram possibilidades para o duelo deste ano, como o Estádio Rei Pelé, Arena das Dunas e Arena Pantanal, conforme informou o site "Coluna do Fla".