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Supercopa do Brasil: CBF encaminha duelo entre Flamengo e Palmeiras para o Mané Garrincha

Estádio em Brasília deve ser oficializado pela entidade para a disputa do confronto entre o vencedor do Brasileiro e o da Copa do Brasil da temporada 2020...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 12:21

LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2021 às 12:21
Crédito: Divulgação
Campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil da temporada passada, respectivamente, Flamengo e Palmeiras duelarão pela Supercopa do Brasil no dia 11 de abril, agora com local encaminhado pela CBF, após reunião nesta quinta-feira. O palco do jogo será o Estádio Mané Garrincha, em Brasília.O estádio será o mesmo da edição de 2020, quando o Flamengo derrotou o Athletico-PR. Anteriormente, outros locais eram possibilidades para o duelo deste ano, como o Estádio Rei Pelé, Arena das Dunas e Arena Pantanal, conforme informou o site "Coluna do Fla".
O horário do jogo entre Flamengo e Palmeiras, bem como o local, será oficializado pela CBF nos próximos dias. O acerto para a partida ir a Brasília se deu após Rogério Caboclo, presidente da entidade, se reunir com representantes do consórcio que administram o Mané Garrincha.
Cabe destacar que a "Rede Globo" transmitirá o jogo (único) que valerá taça e estuda a volta de Galvão Bueno na narração.

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