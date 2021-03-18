Supercopa do Brasil: CBF encaminha duelo entre Flamengo e Palmeiras para o Mané Garrincha

Campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil da temporada passada, respectivamente, Flamengo e Palmeiras duelarão pela Supercopa do Brasil no dia 11 de abril, agora com local encaminhado pela CBF, após reunião nesta quinta-feira. O palco do jogo será o Estádio Mané Garrincha, em Brasília.O estádio será o mesmo da edição de 2020, quando o Flamengo derrotou o Athletico-PR. Anteriormente, outros locais eram possibilidades para o duelo deste ano, como o Estádio Rei Pelé, Arena das Dunas e Arena Pantanal, conforme informou o site "Coluna do Fla".
O horário do jogo entre Flamengo e Palmeiras, bem como o local, será oficializado pela CBF nos próximos dias. O acerto para a partida ir a Brasília se deu após Rogério Caboclo, presidente da entidade, se reunir com representantes do consórcio que administram o Mané Garrincha.
Cabe destacar que a "Rede Globo" transmitirá o jogo (único) que valerá taça e estuda a volta de Galvão Bueno na narração.