Superação e busca por entrosamento: zaga do Flu lidará com missão árdua no duelo com o RB Bragantino

Crédito: 'Toda nossa equipe ajuda nessa questão de voltar rápido, de diminuir o espaço do homem da bola', diz Matheus Ferraz (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

A solidez defensiva do Fluminense tende a passar por uma prova de fogo na partida contra o RB Bragantino. Para o confronto desta segunda-feira, pela vigésima-terceira rodada do Campeonato Brasileiro, há uma grande probabilidade da formação de uma zaga que não atuou junta em 2020 entrar em campo diante do Massa Bruta.

Com uma sucessão de atletas que estão com problemas físicos ou com Covid-19, a tendência é que o técnico Odair Hellmann mantenha Calegari na lateral direita e Luccas Claro no miolo de zaga. Matheus Ferraz está confirmado como titular na defesa, enquanto o improviso será a marca para suprir a baixa de Danilo Barcelos

O treino da última sexta-feira indicou que Igor Julião será deslocado para a lateral esquerda. O lateral-direito, que se recuperou de uma entorse no tornozelo direito, complementou a defesa no CT Carlos Castilho.

Seu retorno se torna a única saída, uma vez que Egídio não se recuperará de Covid-19 a tempo de ser utilizado como titular no confronto do Maracanã.

O caminho para remediar a falta de costume é tentar manter o modelo de trabalho que já é implementado pelo técnico Odair Hellmann para o setor. Matheus Ferraz crê que todos já assimilaram a forma como a equipe contém o ímpeto do adversário.

- Logicamente, o entrosamento não é o mesmo. Você estar treinando diretamente com uma linha defensiva jogando direto cada um sabe praticamente o movimento do outro. Mas o Odair treina da mesma forma o pessoal que vinha jogando e o pessoal que não vinha. Acaba cada um já sabendo o posicionamento - declarou.

O jogador de 35 anos assegura que está em plenas condições físicas para se impor diante de um RB Bragantino que tem jogadores velozes.

- Estou muito bem fisicamente. Naquele jogo contra o Botafogo deu uma pequena lesão, bem leve, fiquei apenas uma semaninha fora. Venho treinando muito forte esses dias. Me sinto preparado para dar meu melhor dentro de campo - garantiu.

Aos seus olhos, a partida no Maracanã exigirá do Tricolor das Laranjeiras um grande trunfo contra um RB Bragantino que vem embalado.

- Vamos ter que ter a questão da superação, mas a vontade de cada um de fazer o melhor, tem a dedicação de todos nos treinamentos para evoluir... A briga vem sendo boa. Isso fará com que os jogadores rendam muito bem em campo - disse.

Para prosseguir em um bom embalo, o Fluminense terá de comprovar que pode ser consistente independentemente de quem estiver em campo.

- Todos os jogos vemos a consistência da dupla de zaga, mas vem muito da equipe. O Odair trabalha muito bem essa questão. Toda nossa equipe ajuda nessa questão de voltar rápido, de diminuir o espaço do homem da bola. A questão é um todo. A equipe defensivamente vem respondendo muito bem - afirmou Ferraz.