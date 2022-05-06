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  • 'Super' Gómez faz aniversário e explica sequência no Palmeiras: 'Trabalho sempre na recuperação'
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'Super' Gómez faz aniversário e explica sequência no Palmeiras: 'Trabalho sempre na recuperação'

Zagueiro levou a tradicional ovada do elenco e falou com a TV oficial do clube sobre sua série de 12 partidas e os mais de 2 mil minutos em campo neste ano...

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 14:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2022 às 14:47
Um dos maiores ídolos atuais da torcida do Palmeiras, Gustavo Gómez completa 29 anos nesta sexta-feira, e como acontece tradicionalmente nos aniversários, levou "ovada" do restante do elenco. No ápice de sua forma, o zagueiro vem se tornando praticamente um "super-herói" ao encarar uma sequência de 12 jogos sem ser poupado e com mais de 2 mil minutos em 2022.
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Em entrevista para a TV oficial do clube, o paraguaio falou de como tem se sentido bem, e o que ele tem feito para se manter jogando sem ser preservado pela comissão técnica. Segundo o capitão palmeirense, tudo isso é fruto também do trabalho da fisiologia.
- Trabalho sempre na recuperação, hoje no futebol é muito importante. Também tem um grupo de pessoas que trabalha aqui que nos ajuda muito: preparadores físicos, fisiologistas, médicos, fisioterapeutas. Faço certinho e está dando resultado, estou bem. Os dados da fisiologia estão bem e temos de seguir assim porque ainda temos muitos jogos e precisamos de todo mundo para buscar nossos objetivos - declarou o jogador que está desde 2018 no Verdão.Para se ter noção da regularidade de Gómez, ele é atleta alviverde com mais minutos em campo neste ano, com 2.076 no total divididos em 23 partidas pelo clube. Aliás, ele é o único que ultrapassou a barreira dos 2 mil minutos. O mais próximo é Weverton com 1.920.
Mas nesta sexta-feira, foi dia de o "Super Gómez" ser celebrado pelo restante dos colegas, já que fez aniversário, completou 29 anos, e levou a tradicional "ovada", a qual também é tradicional no Paraguai.
- Aqui é uma tradição e no Paraguai também. Feliz por cumprir mais um ano de vida, agradecer a Deus por dar saúde e hoje poder passar meu aniversário com meus companheiros e depois com a família para desfrutar - completou o defensor.

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