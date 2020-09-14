Súmula relata xingamentos de Vilson após derrota do Corinthians

Crédito: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians

A fase do Corinthians não é boa e os ânimos dentro e fora do campo estão exaltados. Uma prova disso está na súmula da partida em que o time foi derrotado por 2 a 1, pelo Fluminense, no Maracanã. Segundo o relato do árbitro do duelo da 10ª rodada do Brasileirão-2020, Vilson, gerente de futebol do clube, preferiu xingamentos contra a arbitragem após o apito final.No documento, divulgado pela CBF ainda na noite do último domingo, o ábtiro Bráulio da Silva Machado (Fifa/SC) afirmou que o dirigente corintiano foi ofensivo e irônico ao abordar a equipe de arbitragem enquanto os profissionais se deslocavam para os vestiários do estádio depois do término do jogo.

- Informo que ao término da partida, quando a equipe de arbitragem se dirigia ao vestiário (na área mista) fomos abordados por uma pessoa que utilizava vestimento da equipe visitante (Corinthians), que não pôde ser identificado no momento por usar máscara, que proferiu de maneira ofensiva as seguintes palavras a equipe de arbitragem: "parabéns vocês tiveram uma bela arbitragem (em tom irônico), vai tomar no c*, vão se f****". Após o incidente o mesmo foi identificado pelo delegado da partida Sr. Marcos Vinicius, que a pessoa que proferiu as ofensas foi o senhor, Vilson Menezes, gerente de futebol da equipe Corinthians - diz o texto registrado na súmula da partida.

Ainda no documento, o árbitro relata o motivo da expulsão do auxiliar Mauro da Silva, que também questionou a atuação da arbitragem, mas dessa vez não houve xingamentos e sim até um elogio antes das críticas.

- Por após o término da partida adentrar ao campo de jogo e protestar contra as decisões da arbitragem proferindo as seguintes palavras: "P****, tu és um excelente arbitro, mas hoje tu foi tendencioso marcando tudo pra eles." Após a expulsão o mesmo deixou as imediações sem contestar - relata o texto.