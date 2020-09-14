Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Súmula relata xingamentos de Vilson após derrota do Corinthians

Árbitro Bráulio da Silva Machado registrou no documento o que o gerente de futebol falou depois do término da partida do último domingo, no Maracanã, pelo Brasileirão-2020...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 15:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2020 às 15:45
Crédito: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians
A fase do Corinthians não é boa e os ânimos dentro e fora do campo estão exaltados. Uma prova disso está na súmula da partida em que o time foi derrotado por 2 a 1, pelo Fluminense, no Maracanã. Segundo o relato do árbitro do duelo da 10ª rodada do Brasileirão-2020, Vilson, gerente de futebol do clube, preferiu xingamentos contra a arbitragem após o apito final.No documento, divulgado pela CBF ainda na noite do último domingo, o ábtiro Bráulio da Silva Machado (Fifa/SC) afirmou que o dirigente corintiano foi ofensivo e irônico ao abordar a equipe de arbitragem enquanto os profissionais se deslocavam para os vestiários do estádio depois do término do jogo.
- Informo que ao término da partida, quando a equipe de arbitragem se dirigia ao vestiário (na área mista) fomos abordados por uma pessoa que utilizava vestimento da equipe visitante (Corinthians), que não pôde ser identificado no momento por usar máscara, que proferiu de maneira ofensiva as seguintes palavras a equipe de arbitragem: "parabéns vocês tiveram uma bela arbitragem (em tom irônico), vai tomar no c*, vão se f****". Após o incidente o mesmo foi identificado pelo delegado da partida Sr. Marcos Vinicius, que a pessoa que proferiu as ofensas foi o senhor, Vilson Menezes, gerente de futebol da equipe Corinthians - diz o texto registrado na súmula da partida.
Ainda no documento, o árbitro relata o motivo da expulsão do auxiliar Mauro da Silva, que também questionou a atuação da arbitragem, mas dessa vez não houve xingamentos e sim até um elogio antes das críticas.
- Por após o término da partida adentrar ao campo de jogo e protestar contra as decisões da arbitragem proferindo as seguintes palavras: "P****, tu és um excelente arbitro, mas hoje tu foi tendencioso marcando tudo pra eles." Após a expulsão o mesmo deixou as imediações sem contestar - relata o texto.
O árbitro aplicou quatro cartões amarelos para o Corinthians durante a partida, um deles para Gabriel, aos três minutos do primeiro tempo, que o tira do duelo com o Bahia, nesta quarta-feira, pela 11ª rodada, já que o volante estava pendurado e foi advertido pelo terceiro cartão da série. Atualmente, o Timão ocupa a 15ª posição na tabela do Brasileirão com nove pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026
Ramon Mapelli dos Santos (destaque) é procurado pela Justiça
Namorado de jovem morta em racha acumula histórico de ameaças e agiotagem no ES
Imagem de destaque
'Eu estava na sala com Trump e ouvi o som dos tiros': o relato do correspondente da BBC que testemunhou ataque

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados