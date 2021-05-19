Sul-Americana: Red Bull Bragantino vence o Talleres e segue na briga por vaga nas oitavas

Ressurgindo no grupo G da CONMEBOL Sul-Americana, o Red Bull Bragantino deu um salto imenso de olho em uma vaga nas oitavas. Na noite desta terça-feira, a equipe brasileira visitou o Talleres, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, e saiu com uma vitória suada por 1 a 0 graças ao gol de Helinho, ainda na etapa inicial.
Com o resultado, o Massa Bruta chegou aos 9 pontos, pulando para a primeira colocação na chave de forma provisória, já que o Emelec, que jogará na rodada contra o Tolima, nesta quarta-feira, poderá seguir na ponta em caso de vitória sobre os colombianos. Já a equipe argentina, com o revés sofrido, acabou ficando na 3ª posição com seus 5 pontos, e não tem mais chances de classificação na última rodada.COMEÇO DE JOGO COM BOAS CHEGADAS DOS DOIS LADOS
Nos primeiros 10 minutos, ambos os times não queriam saber de sofrer pressão, e logo de início pressionavam as saídas de bola um do outro. Com o tempo passando, quem conseguiu oferecer o primeiro susto foi o Talleres, com Michael Santos, numa bola para fora. Já na sequência, Helinho tentou surpreender o goleiro Herrera que acabou levando a melhor sobre o atacante mandando para escanteio.
Seguindo no mesmo panorama, as duas equipes ainda buscavam abrir o placar. Em novas chances, sendo uma para cada lado, os argentinos chegaram com Auzqui, porém seu chute cruzado acabou indo para fora. Já a chance dos brasileiros foi com Claudinho, aos 20 minutos, que aproveitou um erro da defesa, mas a finalização do camisa 10 do Braga também foi para longe do gol.
MASSA BRUTA ABRE A CONTAGEM
Passado o momento de equilíbrio, a equipe brasileiro começou a pressionar mais o adversário. E deu certo. Aos 27 minutos, Claudinho, em uma nova roubada de bola, tabelou com Helinho dando a deixa para o camisa 11 balançar a rede do arqueiro do clube de Córdoba. Red Bull 1 a 0.
SEGUNDO TEMPO COM O RED BULL AINDA MELHOR
Em vantagem no placar, o time de Maurício Barbieri voltou para a segunda etapa na esperança de ampliar. Em uma primeira tentativa, aos 14 minutos, Artur chegou a finalizar contra o gol do camisa 22 do Talleres, mas o tento foi anulado por conta de impedimento na jogada.
TÉCNICOS RECUAM PARA AS SUBSTITUIÇÕES
Tentando recuperar-se no jogo, o treinador do Talleres, Alexander Medina, promoveu então algumas trocas apesar de estar com mais posse de bola. Em suas mudanças, colocou José Mauri e Mauro Ortiz buscando melhorar seu setor ofensivo.
Por outro lado, Barbieri não ficou para trás. Vendo o adversário tentando melhorar em campo, fechou a zaga colocando Ligger no lugar de Helinho, visando manter a vitória simples.
VISITANTES SEGURAM OS ARGENTINOS NA RETA FINAL
Com mais algumas substituições, Barbieri sabia que sua equipe iria sofrer até os acréscimos do árbitro. Sendo assim, totalmente fechado, o Red Bull Bragantino não deu espaços ao rival, garantido assim mais 3 pontos para continuar sonhando com sua classificação rumo ao mata-mata da competição continental.
FICHA TÉCNICATALLERES x RED BULL BRAGANTINO - FASE DE GRUPOS DA SUL-AMERICANAEstádio: Mario Alberto Kempes, em Córdoba (ARG)Data: 18 de maio de 2021, às 21h30 (de Brasília)Árbitro: Leodan Gonzalez (URU)Assistentes: Pablo Llarena (URU) e Agustin Berisso (URU)Cartões amarelos: Luan Cândido, Léo Ortiz e Aderlan (RBB) / Mac Allister e Fragapane (TAL)Cartões vermelhos: -
GOL: Helinho, 27'/1ºT
TALLERES (Técnico: Alexander Medina)Herrera; Tenaglia, Pérez, Hincapié e Díaz; Mac Allister (Mauri, 9'/2ºT), Méndez (Mauro Ortiz, aos 21'/2ºT) e Martino (García, no intervalo); Fragapane, Auzqui (Soñora, aos 29'/2ºT) e Santos.
RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Maurício Barbieri)Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar (Natan, aos 46'/2ºT); Luan Cândido (Jadsom, no intervalo), Ramires e Claudinho (Tomás Cuello, aos 37'/2ºT); Artur, Ytalo (Jan Hurtado, aos 46'/2ºT) e Helinho (Ligger, aos 14'/2ºT).