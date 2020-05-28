Sucesso! Fluminense vende 7 mil ingressos para reprise do tetra

Crédito: AFP PHOTO/Yasuyoshi CHIBA

O Fluminense já vendeu mais de sete mil ingressos para a reprise da vitória por 3 a 2 contra o Palmeiras, que deu o tetracampeonato brasileiro ao clube em 2012. A transmissão, na TV Globo, será neste domingo, às 16h, e é mais uma ação de bilhetes simbólicos em jogos históricos.

A renda da partida será revertida para o pagamento de salários dos funcionários que recebem até quatro salários mínimos (R$ 4.180) e adaptação das instalações do clube aos protocolos de prevenção ao COVID-19.

Os bilhetes virtuais tem o valor de R$ 4 para sócios, que farão check-in normalmente pelo Portal do Sócio - e de R$ 9 para não-sócios, que podem adquirir os bilhetes no site fluminensefc.futebolcard.com.

Os tricolores que comprarem ganharão um ingresso digital da partida, um pôster especial e a versão digital do livro "Fluminense Tetracampeão - O livro oficial da conquista". Cada um poderá comprar quantos ingressos quiser e o sócio terá o desconto aplicado no primeiro ingresso.