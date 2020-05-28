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Sucesso! Fluminense vende 7 mil ingressos para reprise do tetra

Renda será revertida para pagamento dos funcionários e adequação do clube aos protocolos de funcionamento durante a pandemia da COVID-19...
LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2020 às 17:26

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 17:26

Crédito: AFP PHOTO/Yasuyoshi CHIBA
O Fluminense já vendeu mais de sete mil ingressos para a reprise da vitória por 3 a 2 contra o Palmeiras, que deu o tetracampeonato brasileiro ao clube em 2012. A transmissão, na TV Globo, será neste domingo, às 16h, e é mais uma ação de bilhetes simbólicos em jogos históricos.
A renda da partida será revertida para o pagamento de salários dos funcionários que recebem até quatro salários mínimos (R$ 4.180) e adaptação das instalações do clube aos protocolos de prevenção ao COVID-19.
Os bilhetes virtuais tem o valor de R$ 4 para sócios, que farão check-in normalmente pelo Portal do Sócio - e de R$ 9 para não-sócios, que podem adquirir os bilhetes no site fluminensefc.futebolcard.com.
Os tricolores que comprarem ganharão um ingresso digital da partida, um pôster especial e a versão digital do livro "Fluminense Tetracampeão - O livro oficial da conquista". Cada um poderá comprar quantos ingressos quiser e o sócio terá o desconto aplicado no primeiro ingresso.
A nova ação segue a programação que já foi um sucesso de vendas com a exibição do Fla-Flu do Gol de Barriga, há 25 anos. Neste caso, a renda foi revertida para cestas básicas entregues a funcionários do clube.E MAIS:Gestão do Maracanã: Flamengo e Fluminense protocolam estudos técnicos em processo para licitaçãoAbel relembra 'família' em elenco do Fluminense e destaca jogo marcante para o tetraFred deixa bigode para reprise do tetra e convoca torcida do Flu E MAIS:

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