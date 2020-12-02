Substituído por Ceni, Arrascaeta vinha liderando estatística ofensiva do Flamengo contra o Racing

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Atual campeão, o Flamengo está eliminado da Copa Libertadores de 2020. Após novo empate em 1 a 1 no tempo normal, a equipe carioca acabou sendo derrotada nos pênaltis pelo Racing, da Argentina, por 5 a 3. Willian Arão, autor do gol de empate já nos acréscimos, foi também quem desperdiçou a cobrança decisiva.

Um dos nomes mais criticados nas redes sociais pela torcida flamenguista foi o do técnico Rogério Ceni. Principalmente pela escolhas durante a partida. As principais delas, as saídas de Arrascaeta e Everton Ribeiro.

Quando Rodrigo Caio foi expulso, aos 18 minutos do 2º tempo, o treinador optou por sacar o meia uruguaio e colocar em campo o jovem volante João Gomes. O apoiador vinha sendo um dos principais nomes da criação do time, inclusive liderando algumas estatísticas ofensivas no jogo.

Em apenas 65 minutos em campo, o camisa 14 deu quatro passes decisivos (1º), criou uma grande oportunidade - assistência para Vitinho, no fim do 1º tempo - e acertou 100% das bolas longas que tentou (5 de 5), segundo dados do Sofascore. Everton Ribeiro, que deixou o gramado quatro minutos depois, para a entrada de Pedro, também vinha tendo bons números: dois passes decisivos e uma grande chance criada.

As alterações mudaram a forma do time atacar, passando a forçar muitas bolas aéreas. Foram 13 cruzamentos no 1º tempo e 23 no 2º. O gol de empate saiu, com Arão - exatamente de cabeça -, mas a classificação não veio.

ARRASCAETA X RACING- Dados do Sofascore