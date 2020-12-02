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Substituído por Ceni, Arrascaeta vinha liderando estatística ofensiva do Flamengo contra o Racing

Rubro-Negro acabou eliminado da Libertadores após disputa de pênaltis...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2020 às 00:29

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 00:29

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Atual campeão, o Flamengo está eliminado da Copa Libertadores de 2020. Após novo empate em 1 a 1 no tempo normal, a equipe carioca acabou sendo derrotada nos pênaltis pelo Racing, da Argentina, por 5 a 3. Willian Arão, autor do gol de empate já nos acréscimos, foi também quem desperdiçou a cobrança decisiva.
Um dos nomes mais criticados nas redes sociais pela torcida flamenguista foi o do técnico Rogério Ceni. Principalmente pela escolhas durante a partida. As principais delas, as saídas de Arrascaeta e Everton Ribeiro.
Quando Rodrigo Caio foi expulso, aos 18 minutos do 2º tempo, o treinador optou por sacar o meia uruguaio e colocar em campo o jovem volante João Gomes. O apoiador vinha sendo um dos principais nomes da criação do time, inclusive liderando algumas estatísticas ofensivas no jogo.
Em apenas 65 minutos em campo, o camisa 14 deu quatro passes decisivos (1º), criou uma grande oportunidade - assistência para Vitinho, no fim do 1º tempo - e acertou 100% das bolas longas que tentou (5 de 5), segundo dados do Sofascore. Everton Ribeiro, que deixou o gramado quatro minutos depois, para a entrada de Pedro, também vinha tendo bons números: dois passes decisivos e uma grande chance criada.
As alterações mudaram a forma do time atacar, passando a forçar muitas bolas aéreas. Foram 13 cruzamentos no 1º tempo e 23 no 2º. O gol de empate saiu, com Arão - exatamente de cabeça -, mas a classificação não veio.
ARRASCAETA X RACING- Dados do Sofascore
65 minutos em campo0 gols0 passes para gol4 passes decisivos (1º)1 grande chance criada90% de acerto no passe (26 de 29)100% de acerto na bola longa (5 de 5)50% de acerto nos cruzamentos (2 de 4)2 finalizações bloqueadas

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