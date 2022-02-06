Substituições, disputa na meta, setor ofensivo... Veja cinco coisas para observar no Fluminense nesta rodada

Neste domingo, o Fluminense encara o Flamengo, às 16h, no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela quarta rodada do Carioca. Ainda tentando combinar elenco e tática, Abel Braga precisará fazer mais do que nas rodadas anteriores, em que o Tricolor enfrentou clubes de menor orçamento. Em comum aos três jogos, alguns problemas como a marcação do setor defensivo, a criação e a transição ofensiva precisam ser observados para que o time mantenha o bom aproveitamento em clássicos, como em 2021.DEFESA​Apesar do esquema com três zagueiros, o Fluminense tem deixado a desejar quando o assunto é evitar lances de perigo. Na estreia do Carioca, o Tricolor sofreu a derrota para o Bangu. Contra o Madureira, o time não sofreu gols, mas também passou por momentos de sufoco, em especial no início do jogo. Na última rodada, contra o Audax, Fábio foi acionado diversas vezes.

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> Veja a tabela do Cariocão 2022SUBSTITUIÇÕES​Desde a estreia do Fluminense no Carioca, as substituições de Abel Braga vem sendo questionadas pela torcida. Contra o Bangu, o técnico colocou Caio Paulista como lateral-esquerdo no lugar de Cris Silva, além de tirar Nathan, meia, para acionar Martinelli. Desorganizado, o time sofreu a derrota. Na segunda rodada, ocorreu o oposto: Nathan entrou bem e Jhon Arias decidiu a vitória. Na terceira rodada, Abel chegou a ser vaiado por não optar por Ganso.DISPUTA NA META​Na última rodada, Fábio foi um dos destaques da equipe. O goleiro fez defesas difíceis e chegou a driblar um atacante do Audax que o marcava. Durante a partida, a torcida chegou a cantar o nome do estreante. Contudo, o jogo contava com outros reservas e o atual titular da posição é Marcos Felipe. Mais novo que o colega, ele foi criticado em 2021 por falhar na final do Carioca, que terminou em 3 a 1 para o Flamengo. Porém, o goleiro não sofreu gols em outros clássicos durante o ano e não perdeu mais para o arquirrival.