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Subaproveitado no Arsenal, Marí tem publicação invadida por torcedores do Flamengo por volta ao clube

Zagueiro está em recuperação de uma lesão, e, nesta temporada, só atuou em três jogos pelos Gunners...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 dez 2021 às 18:47

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 18:47

O Flamengo encerrou a temporada com Rodrigo Caio e David Luiz como titulares do time-base, mas parte da torcida segue com o sonho de ver Pablo Marí voltar ao clube, o que chegou a ser noticiado recentemente na imprensa estrangeira. E rubro-negros têm sido cada vez mais assíduos nas postagens do zagueiro do Arsenal nas redes sociais, justamente pedindo o retorno.Na postagem de Marí desta segunda-feira, no Instagram, quase 100% dos comentários foram de torcedores do Flamengo pedindo a volta do defensor de 28 anos, que está em recuperação de uma lesão e não atua pelo Arsenal desde o dia 22 de setembro deste ano. A foto referiu-se, justamente, à sua recuperação. Veja abaixo a postagem e o engajamento dos flamenguistas: Nesta temporada, Marí só realizou três partidas pelo Arsenal, que desembolsou, ao todo, 16 milhões de euros pelo zagueiro. Na última, atuou em 16 jogos e, subaproveitado, nunca teve um sequência no clube londrino.
Recentemente, o site britânico "Football London" informou que o Flamengo monitorava a situação de Pablo Marí, com uma consulta informal a respeito da situação no mercado para 2022 - o vínculo do espanhol junto aos Gunners expira em julho de 2024.
No entanto, segundo o LANCE! apurou, o Flamengo, por ora, não estuda repatriar Pablo Marí e prioriza a contratação de um técnico antes de ir ao mercado em busca de reforços.
Com a saída confirmada de Bruno Viana, o Flamengo possui os seguintes zagueiros no elenco: Rodrigo Caio, David Luiz, Gustavo Henrique e Léo Pereira.
Crédito: Maríatuouem30jogospeloFla,ondefeztrêsgolselevoudoistítulos:BrasileirãoeLibertadores(Foto:Divulgação

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