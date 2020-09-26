Sub-20: Vasco vence o Vitória em primeiro triunfo no Brasileiro

Os Meninos da Colina conquistaram a primeira vitória no Campeonato Brasileiro Sub-20. O Vasco venceu o Vitória (BA), por 3 a 2, neste sábado, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. Foram os os primeiros três pontos do Cruz-Maltino no torneio nacional da categoria. Na estreia o time havia sido derrotado pelo Cruzeiro. Os gols foram marcados por Yuri, João Pedro e MT . Samuel fez os dois do Rubro-Negro.
O sub-20 retorna aos gramados neste domingo para enfrentar o America-RJ, às 10h, no Estádio Giulite Coutinho, pela sétima rodada da Taça Guanabara, em que já está classificado para as quartas de final do torneio.
Ao longo da semana, os garotos têm pela frente o clássico carioca contra o Flamengo na próxima quarta-feira, às 10h pela oitava rodada da Estadual, e encara o Atlético-MG na quinta-feira, às 15h, pela terceira rodada da competição nacional. Ambas as partidas serão disputadas no Estádio Nivaldo Pereira.
O JOGO
O Vasco abriu o placar aos 36 minutos de jogo, após a cobrança de falta de Caio, que passou por todo mundo na área e sobrou para Yuri mandar para o fundo da rede. No início da segunda etapa, aos 7 minutos, o Cruz-Maltino ampliou. MT fez o cruzamento e João Pedro estava lá para pegar o rebote. Sete minutos mais tarde, o Vitória descontou em cobrança de pênalti, com Samuel: 2 a 1. Aos 16, o time baiano igualou, novamente com Samuel. O Vasco, conseguiu reagir, aos 25, quando JP Galvão fez um belo lançamento para Arthur fazer o cruzamento que achou MT na área para pegar a sobra.
Escalação do Vasco: Fintelman; Saulo, Yuri, Menezes e Gaia; JP Galvão, Caio Lopes e Laranjeira; João Pedro, Arthur e MT. Técnico: Alexandre Grasseli.