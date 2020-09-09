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Sub-20: Vasco goleia Cabofriense por 8 a 1 no retorno do Carioca

Meninos da Colina voltaram às atividades em grande estilo e atropelaram equipe de Saquarema, na reestreia do time na Taça Guanabara da categoria...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 18:31

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2020 às 18:31
Crédito: Vasco reestreou no Carioca com goleada (Reproução/Vasco TV
Os Meninos da Colina voltaram às atividades no Campeonato Carioca em grande estilo. Na reestreia da equipe na Taça Guanabara, nesta quarta-feira, o Vasco goleou a Cabofriense, por 8 a 1, no CT do Artsul, em Nova Iguaçu-RJ. Os gols cruz-maltinos foram marcados por Figueiredo (dois), MT (dois), Saulo, Arthur e Guilherme Carneiro. Bravo descontou para o time de Saquarema.
Foi apenas a segunda partida do Vasco na competição. O time comandado pelo técnico Alexandre Grasseli havia estreado no dia 14 de março, com vitória, por 2 a 0, sobre o Boavista. Na sequência, o futebol foi paralisado em todo o país em razão da pandemia do Covid-19. Com o resultado, o time assumiu a liderança do Grupo B, Autor de dois gols, Figueiredo falou à Vasco TV, após a partida:
– Fico muito feliz por poder ajudar a equipe com dois gols nessa reestreia e ainda sair com a vitória. Dedico esses gols para a minha família. Nossa expectativa é de brigar pelo título. A equipe está muito unida e vai em busca de coisas maiores– afirmou o jogador.
O Vasco volta a campo no próximo sábado, às 10h (de Brasília), quando enfrenta o Bangu, em Moça Bonita.

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