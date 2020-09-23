Sub-20: Vasco faz duas partidas no mesmo dia pelo Carioca e Brasileiro

O calendário atípico o futebol em ano de pandemia produziu uma situação inusitada para o elenco sub-20 do Vasco. Os Meninos da Colina farão dois jogos no mesmo dia nesta quarta-feira, por competições diferentes. Pela manhã, às 10h, o time encara o Macaé, pela Taça Guanabara, em Nova Iguaçu-RJ. Mais tarde, às 15h, enfrenta o Cruzeiro na estreia no Campeonato Brasileiro da categoria, em Belo Horizonte.
O grupo foi dividido para a missão. O time principal viajou para a capital mineira, onde será comandado pelo técnico Alexandre Grasseli. Os que ficaram ganharam o reforço de quatro atletas do Sub-17, além do treinador Diogo Siston. – Essa semana nós iniciamos uma maratona de jogos, inevitavelmente vamos ter que utilizar todo o elenco. Sabemos que tem o lado desgastante, mas temos que considerar o outro aspecto que é o aproveitamento dos atletas, possibilitar a todos a oportunidade do jogo, da competição. É uma grande oportunidade observar a todos em grandes competições e contra grandes adversários – avaliou Grasseli, ao site oficial do Vasco.
Na Taça Guanabara, o Vasco tem 100% de aproveitamento nos quatro jogos já realizados. Do outro lado, o Macaé tenta a primeira vitória na competição. Pressionado, o técnico Paulo César Rodrigues se reuniu com a comissão técnica e jogadores para definir estratégia de jogo e alinhar a equipe. .O meia Maranhão, autor do gol do time do Norte Fluminense contra o Fluminense, no último domingo, deve ter nova chance como titular. Ele projetou o jogo com o Vasco . .– Pra mim foi um momento único, porque vinha sofrendo com lesões. Foi importante marcar esse gol diante do Fluminense e ter recebido a oportunidade de atuar como titular pela primeira vez. Agora é pensar no Vasco, errar o mínimo possível e nas oportunidades que tiver, temos que concluir em gol. É um jogo muito difícil mas o objetivo é concretizar essa primeira vitória – disse Maranhão..Vasco e Macaé entram em campo, às 10h, desta quarta-feira, no estádio Artsul. O jogo válido pela 6 ° rodada da Taça Guanabara terá transmissão ao vivo pela Vasco TV..