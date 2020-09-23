Sub-20: Vasco faz duas partidas no mesmo dia pelo Carioca e Brasileiro

Crédito: Marcos Faria/Divulgação

O calendário atípico o futebol em ano de pandemia produziu uma situação inusitada para o elenco sub-20 do Vasco. Os Meninos da Colina farão dois jogos no mesmo dia nesta quarta-feira, por competições diferentes. Pela manhã, às 10h, o time encara o Macaé, pela Taça Guanabara, em Nova Iguaçu-RJ. Mais tarde, às 15h, enfrenta o Cruzeiro na estreia no Campeonato Brasileiro da categoria, em Belo Horizonte.

O grupo foi dividido para a missão. O time principal viajou para a capital mineira, onde será comandado pelo técnico Alexandre Grasseli. Os que ficaram ganharam o reforço de quatro atletas do Sub-17, além do treinador Diogo Siston. – Essa semana nós iniciamos uma maratona de jogos, inevitavelmente vamos ter que utilizar todo o elenco. Sabemos que tem o lado desgastante, mas temos que considerar o outro aspecto que é o aproveitamento dos atletas, possibilitar a todos a oportunidade do jogo, da competição. É uma grande oportunidade observar a todos em grandes competições e contra grandes adversários – avaliou Grasseli, ao site oficial do Vasco.