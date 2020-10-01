Sub-20: Vasco e Atlético-MG empatam em 1 a 1 pelo Brasileiro

O sub-20 do Vasco empatou com o Atlético-MG, em 1 a 1, nesta quarta-feira, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. O gol cruz-maltino, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, foi marcado por Caio Lopes. Echaporã abriu o placar para o time mineiro. O JOGO
O Vasco iniciou a partida pressionando a saída de bola do adversário, mas quem saiu na frente foi o Atlético-MG. Aos dez minutos de jogo, após boa troca de passes, Echaporã tabelou com Guilherme, recebeu na cara do gol e deu toque sutil para abrir o placar. O Cruz-Maltino teve chances de empatar com Laranjeira, Figueiredo e MT.
O time de São Januário conseguiu o empate na segunda etapa. Aos 20 minutos, Caio Lopes recebeu na entrada da área, se livrou da marcação com dribles desconcertantes e mandou um chute que não deixou chances para o goleiro.
Escalação do Vasco: Fintelman, Saulo (Vitor), Yuri, Menezes* e Luiz Felipe; Weverton, Caio Lopes (Róger), Laranjeira (Guilherme Carneiro); João Pedro (Marcos Dias), Figueiredo e MT (Arthur Sales). Técnico: Alexandre Grasseli. *Cartão Vermelho aos 45 do primeiro tempo.
Os Meninos da Colina retornam aos gramados neste domingo, às 11h, para disputar mais um clássico carioca, diante do Botafogo, também pelo campeonato nacional, no Estádio Várzea das Moças.