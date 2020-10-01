Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sub-20: Vasco e Atlético-MG empatam em 1 a 1 pelo Brasileiro

Meninos da Colina saíram atrás no placar, mas conseguiram o empate mesmo com um jogador a menos com um gol do capitão da equipe, Caio Lopes...
LanceNet

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 18:01

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O sub-20 do Vasco empatou com o Atlético-MG, em 1 a 1, nesta quarta-feira, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. O gol cruz-maltino, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, foi marcado por Caio Lopes. Echaporã abriu o placar para o time mineiro. O JOGO
O Vasco iniciou a partida pressionando a saída de bola do adversário, mas quem saiu na frente foi o Atlético-MG. Aos dez minutos de jogo, após boa troca de passes, Echaporã tabelou com Guilherme, recebeu na cara do gol e deu toque sutil para abrir o placar. O Cruz-Maltino teve chances de empatar com Laranjeira, Figueiredo e MT.
O time de São Januário conseguiu o empate na segunda etapa. Aos 20 minutos, Caio Lopes recebeu na entrada da área, se livrou da marcação com dribles desconcertantes e mandou um chute que não deixou chances para o goleiro.
Escalação do Vasco: Fintelman, Saulo (Vitor), Yuri, Menezes* e Luiz Felipe; Weverton, Caio Lopes (Róger), Laranjeira (Guilherme Carneiro); João Pedro (Marcos Dias), Figueiredo e MT (Arthur Sales). Técnico: Alexandre Grasseli. *Cartão Vermelho aos 45 do primeiro tempo.
Os Meninos da Colina retornam aos gramados neste domingo, às 11h, para disputar mais um clássico carioca, diante do Botafogo, também pelo campeonato nacional, no Estádio Várzea das Moças.

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados