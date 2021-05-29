Sub-20: Vasco derrota o Madureira pela Taça Guanabara

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O Vasco retomou seu embalo na Taça Guanabara Sub-20. Com gol de Emerson Urso, o Cruz-Maltino garantiu na manhã deste sábado o triunfo por 1 a 0 sobre o Madureira, em partida disputada no Nivaldo Pereira pela terceira rodada da competição. A equipe volta a campo na competição na próxima quarta-feira, quando mede forças com o Botafogo.

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Após uma etapa inicial na qual assustou o Tricolor Suburbano em tentativas de Marcos Dias e Juan, o técnico Diogo Siston recorreu a uma solução do banco de reservas para garantir a vitória.

Emerson Urso aproveitou passe de Artur e mandou para o fundo da rede. O jovem ainda desperdiçou outra oportunidade e, além disto, tentou investida com Lucas Ovelar, que finalizou perto da meta.