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futebol

Sub-20: Vasco derrota o Madureira pela Taça Guanabara

Com gol de estreante Emerson Urso, Cruz-Maltino chega a sete pontos na competição...

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 14:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mai 2021 às 14:55
Crédito: Divulgação
O Vasco retomou seu embalo na Taça Guanabara Sub-20. Com gol de Emerson Urso, o Cruz-Maltino garantiu na manhã deste sábado o triunfo por 1 a 0 sobre o Madureira, em partida disputada no Nivaldo Pereira pela terceira rodada da competição. A equipe volta a campo na competição na próxima quarta-feira, quando mede forças com o Botafogo.
> Veja a tabela da Série B do Brasileiro
Após uma etapa inicial na qual assustou o Tricolor Suburbano em tentativas de Marcos Dias e Juan, o técnico Diogo Siston recorreu a uma solução do banco de reservas para garantir a vitória.
Emerson Urso aproveitou passe de Artur e mandou para o fundo da rede. O jovem ainda desperdiçou outra oportunidade e, além disto, tentou investida com Lucas Ovelar, que finalizou perto da meta.
Ao fim da partida, Urso falou sobre o gol marcado. - Ah, eu fico muito, feliz, né?! Estrear com gol é sempre bom, felicidade enorme. Tenho que agradecer ao grupo pela excelente partida, Parabenizo a todos - disse ao site do Vasco.

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