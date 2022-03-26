Sub-20, sub-17 e sub-15 do Flamengo estreiam nas competições estaduais neste sábado; saiba mais

Três das quatro principais categorias do futebol de base do Flamengo estreiam neste sábado em suas respectivas competições estaduais. A primeira equipe a entrar em campo neste sábado será o sub-15. Comandados pelo treinador Leonardo Cherede, os Garotos do Ninho já terão um clássico logo na rodada de abertura da Copa Rio. Recebem o Fluminense, às 9h, na Gávea.

Já às 10h, é a vez do sub-20 do Flamengo estrear na Taça Guanabara da categoria. Liderados pelo treinador Fabio Matias, Daniel Cabral, Noga e companhia abrem os trabalhos na busca pelo 33º título estadual da história do sub-20 visitando a Portuguesa, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador.

- Esse é o início do ano competitivo da categoria, e temos uma expectativa muito positiva para essa temporada, que ainda terá o Brasileiro e a Copa do Brasil. É um novo processo de trabalho, que ainda vai perdurar por mais sete, oito meses. Sabemos que vamos evoluir muito no decorrer das competições, temos passado isso para os atletas inclusive. Mas também temos consciência da importância de iniciarmos a Taça Guanabara jogando bem e vencendo a Portuguesa. Vamos em busca disso - destacou o técnico Fabio Matias.

- É uma equipe totalmente diferente do Sub-17 do ano passado. Nosso grupo de atletas para a temporada 2022 tem características distintas. Apesar disso, garanto que nossa torcida pode esperar um time forte e muito competitivo, pronto para entregar tudo aquilo que a Instituição tem como prioridade. Mas é importante dizer que não devemos criar uma expectativa de resultados iguais aos do ano passado - falou, emendando:

- Não quero dizer que essa equipe não é capaz de conquistar até mais do que a equipe de 2021 conquistou, já que em 2022 jogaremos também competições internacionais em Dallas (USA) e Budapest (Hungria). Mas tudo fará parte de um processo de trabalho construído ao longo de toda a temporada, e que terá início já nesse primeiro jogo, logo um clássico, contra o Fluminense. Vamos trabalhar muito - finalizou o técnico Mario Jorge.

Em tempo: a "FlaTV" transmitirá todas as competições ao vivo, no YouTube.