Sub-20: São Paulo perde jogo-treino para o Corinthians em Cotia

São Paulo e Corinthians se enfrentaram em jogo-treino disputado em Cotia, na manhã deste sábado (26). O Alvinegro levou a melhor, vencendo a partida por 1 a 0. O resultado quebrou a invencibilidade do São Paulo, comandado por Alex, na pré-temporada. A equipe vinha de duas goleadas por 5 a 1, contra Santo André e Ecus Suzano. O Tricolor se prepara para a disputa do Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, este com início previsto para o final de abril.
Já o Corinthians, após uma campanha abaixo do esperado na Copinha, espera melhores resultados nesta temporada no sub-20. Os times profissionais se enfrentam neste domingo (27), às 16h, pela semifinal do Campeonato Paulista, no Morumbi.