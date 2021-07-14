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futebol

Sub-20: São Paulo e Corinthians empatam em Cotia pelo Brasileiro

Timão sai na frente com Antony, mas Tricolor empata no segundo tempo com gol de Facundo Milán. São Paulo jogou com um a menos desde os 34 minutos da primeira etapa...
LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2021 às 17:25

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 17:25

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
São Paulo e Corinthians empataram por 1 a 1 pelo Brasileiro sub-20, em clássico disputado no CFA Laudo Natel, em Cotia. Antony colocou o Alvinegro em vantagem, e o uruguaio Facundo Milán empatou na segunda etapa. O Tricolor não saiu do campo de ataque do rival no início da partida e teve duas chances claras. Aos oito minutos, Vitinho arriscou da direita e o goleiro desviou para escanteio. Aos 12, Pedrinho cobrou falta que saiu muito próxima à trave direita, mas ficou pela linha de fundo. > Róger Guedes e Renato Augusto no Brasil?Veja bons jogadores brasileiros que atuam na China e até quando vão seus contratos
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No entanto, o Corinthians melhorou. Com 14 minutos da etapa inicial, Juan David cruzou para Luis Mandaca cabecear com muito perigo. Aos 23, Leo Mana tocou para Antony marcar e colocar o Timão em vantagem. Logo em seguida, aos 34, Pedrinho, do São Paulo, foi expulso. Na volta do segundo tempo, o São Paulo empatou aos cinco minutos. Patryck, da defesa, lançou Juan, que ganhou do marcador e tocou para Facundo. De primeira, o uruguaio mandou no canto direito para empatar.
O jogo seguiu movimentado e, mesmo com dez atletas, o Tricolor incomodou bastante o rival. Aos 21, por pouco não saiu a virada em linda cobrança de falta de Patryck, que passou rente à trave esquerda. O Corinthians, antes do final, assustou com Riquelme, mas a bola foi para fora. Com 13 pontos somados em cinco rodadas, mesma pontuação do rival, o São Paulo fica na quarta posição. O próximo compromisso são-paulino no Campeonato Brasileiro Sub-20 será no domingo (18), fora de casa. O Tricolor viaja para enfrentar o Vasco às 10h, em Nova Iguaçu.
O próximo compromisso do Corinthians na competição nacional será neste domingo (18), diante do América-MG, às 16h05, no Parque São Jorge.

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