Sub-20: Palmeiras ganha nos pênaltis e vai à final do Campeonato Paulista

Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras

Na tarde desta segunda (21), a equipe sub-20 do Palmeiras eliminou o Audax nas penalidades, após empate por 2 a 2 no Estádio José Liberati, em Osasco, e se classificou para a decisão do Campeonato Paulista. Agora, a equipe vai enfrentar o Corinthians na final, em jogo único no sábado (26), com mando do rival por ter feito melhor campanha.

O Palmeiras é o atual tricampeão da categoria e o maior vitorioso do estadual com 16 conquistas.

Atuando com um elenco modificado ao longo do Campeonato Paulista, quem comanda a equipe nas partidas do estadual é Gilmey Ambere, assistente técnico de Wesley Carvalho. Por conta da maratona de partidas na categoria, a maioria dos atletas utilizados são jogadores não usados em campeonatos nacionais, somados a alguns da equipe principal, como Fabrício e Carlos.Sofrendo um gol logo no início da partida, o Palmeiras demorou para entrar no confronto. No entanto, após o impacto do tento sofrido passou a ser dominante e controlou as ações da primeira etapa. Valdenilson, ponta direita alviverde, perdeu duas grandes chances. A primeira, chutou para fora cara a cara com o goleiro. Na segunda, perdeu um pênalti, batendo fraco no canto esquerdo. Ainda no primeiro tempo, Robinho empatou após bela jogada coletiva construída desde o campo defensivo.

Na etapa complementar, a partida passou a ser equilibrada, com chances sem grande perigo para ambos os lados. Aos 19, depois de falha defensiva do Palmeiras, o Audax passou a frente do placar novamente.

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Em desvantagem, o Palmeiras voltou a ser superior e criou três grandes chances de gol. Aos 35, depois de bela jogada de Pedro Acácio, Daniel Silva, de apenas 16 anos, completou com categoria para o fundo das redes.

Nos pênaltis, Pedro Bicalho, Robert Dias, Pedro Acácio e Daniel Silva converteram para o Verdão. Miguel errou, mas viu o goleiro palestrino Kaique defender um e Leandro desperdiçar para o Audax. 4 a 3 e Palmeiras classificado.

Autor do gol decisivo e do pênalti que deu a classificação para o Palmeiras, Daniel foi captado do Desportivo Brasil e tem contrato de empréstimo com opção de compra válido até 2023. Em nove partidas, já soma 8 gols e 1 assistência entre torneios Sub-17 e Sub-20.