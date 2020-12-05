Sub-20: Palmeiras bate Portuguesa Santista e vai às quartas do Campeonato Paulista

Crédito: Divulgação/Palmeiras

Na tarde desta sexta-feira (04), a equipe Sub-20 do Palmeiras bateu a Portuguesa Santista por 3 a 1, no Estádio Ulrico Mursa, em Santos, e se classificou às quartas de final do Campeonato Paulista. A equipe dirigida pelo treinador auxiliar Gilmey Aimberê aguarda agora a definição da fase de oitavas de final para saber seu próximo adversário.

Atuando durante todo o campeonato estadual com uma equipe alternativa, o Palmeiras usa o torneio para desenvolver alguns atletas de outras categorias e dar mais minutagem àqueles não utilizados nos torneios nacionais Sub-20. Porém, pela necessidade da vitória e o risco da partida, Pedro Bicalho (seu 2º jogo com a camisa alviverde), Quiñonez, Carlos, Robinho e Valdenilson reforçaram o elenco para o jogo.

Em um primeiro tempo muito truncado, a partida começou equilibrada e Lucas Bergantin salvou a meta palestrina logo no começo do jogo. Minutos mais tarde, o atacante Victor Michell atingiu com força a chuteira na cabeça do adversário e foi expulso. Resistindo com um a menos, o panorama mudou com a expulsão do goleiro da Briosa, Leandro, aos 27 minutos. Novamente em igualdade numérica, Bruno Menezes arrematou firme e colocou o Palmeiras em vantagem. 1 a 0. Com menos de um minuto do segundo tempo, o inspirado Bruno Menezes serviu Robinho, bem colocado, para marcar o segundo gol. Tentando administrar a partida, o Palmeiras deixou a Portuguesa crescer e após grande pressão dos lusitanos, Cristhyan descontou. O problema só aumentou após Quinõnes ser expulso aos 26 minutos da etapa final e o Verdão ficar com apenas nove homens em campo. Buscando contragolpear enquanto os donos da casa se lançavam ao ataque, a Portuguesa viu mais um atleta ser expulso e, novamente com igualdade, o Palmeiras conseguiu respirar. Aos 46, depois de contra-ataque puxado por Hugo Quintana, a bola sobrou para Miguel marcar mais um belo gol. 3 a 1, fim de jogo e classificação garantida.

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Destaque da partida com um gol e uma assistência, Bruno Menezes merece ser observado mais de perto. Habilidoso e extremamente técnico, o canhoto somou na última temporada 28 jogos e 18 gols pelo sub-17. Com apenas 18 anos, o atacante chegou ao Palmeiras com 13, jogando no futsal e logo passou para os gramados. Multicampeão no clube, o jovem quase foi para o futebol holandês e, após seis meses de negociações, a diretoria alviverde conseguiu impedir.