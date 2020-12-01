Sub-20: Palmeiras bate Flamengo de Guarulhos e vai às oitavas do Campeonato Paulista

A equipe sub-20 do Palmeiras atuou em casa, no CT de Academia II, na tarde desta quinta-feira (19), bateu o Flamengo de Guarulhos por 1 a 0, e se classificou às oitavas de finais do Campeonato Paulista. Na próxima fase, o Verdão vai encarar a Portuguesa Santista em jogo único.
Precisando da vitória para garantir a classificação sem sufocos, o Palmeiras colocou em campo uma equipe diferente daquela escalada ao longo da competição. Utilizando um time alternativo durante o torneio, na partida de hoje, alguns jogadores como o zagueiro Carlos, o lateral-esquerdo Quinõnes e o atacante Pedro Acácio reforçaram a equipe dirigida por Gilmey Aymbere, assistente técnico de Wesley Carvalho. O duelo também marcou a estreia de Pedro Bicalho, joia ex-Cruzeiro contratado sob expectativa pela diretoria.
Com muita chuva desde o apito inicial, o confronto teve que ser interrompido por mais de dez minutos ainda no início do jogo e, consequentemente, empoçou o gramado do CT palestrino. Sem condições para um jogo vistoso, a partida ficou marcada no primeiro tempo pelas poucas chances de gol para ambos os lados e a forte dependência pela bola aérea.No entanto, com melhor estado de gramado, logo no início da segunda etapa o jovem atacante Kevin abriu o marcador com um belo cabeceio após cruzamento de Bruno Menezes. Foi o terceiro gol da promessa em apenas duas partidas disputadas. Administrando sem sustos o resultado que garantia a classificação sem depender de outras partidas, aos 40 minutos, em uma bola alçada na área, Gabriel Góes se chocou com o atacante flamenguista e o árbitro marcou pênalti para a equipe rubro-negra. Na cobrança, o atacante parou nas mãos de Lucas Bergantin, goleiro palmeirense especialista em defender penalidades. Fim de jogo, Palmeiras 1 a 0 e classificação assegurada. Somando os três pontos, o Verdão subiu para a segunda colocação na tabela do grupo 3, com 9 pontos marcados em seis jogos e conseguiu a classificação. A equipe palestrina volta a campo pelo torneio já na próxima sexta-feira (04), com horário a definir, contra a Portuguesa Santista, primeira colocada do grupo 6, em confronto único pelas oitavas de finais. Antes do encontro, a categoria sub-20 encara o Grêmio, quarta-feira (02), pelo Campeonato Brasileiro.