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Sub-20: Palmeiras acerta empréstimo de Danrley, volante ex-Ponte Preta

Com 19 anos e algumas passagens pelo profissional da Macaca, o jovem chega para reforçar o meio-campo das categorias de base do Verdão
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Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 fev 2021 às 15:00
Crédito: Divulgação/Ponte Preta
Visando a temporada 2021 das categorias de base, a equipe Sub-20 do Palmeiras acertou o empréstimo do volante Danrley, de 19 anos, que estava na Ponte Preta.>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> ATUAÇÕES: Rony marca no fim e garante empate ao Palmeiras no clássico
O empréstimo ao Verdão terá duração de um ano, com opção de compra de 50% dos direitos do atleta após o encerramento do vínculo. O contrato do jovem com a equipe campineira é válido até 2023.
Com passagem pelo profissional, o meia atuou em 19 oportunidades pela equipe principal da Macaca, sendo em cinco delas na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro.
Mesmo com propostas de outras equipes, além de interesse do mercado internacional, o atleta de 19 anos optou por assinar com o Verdão, por reconhecer que o clube tem um projeto de base consolidado, sendo destaque como formador de atletas e com chances para que os jovens atuem pelo elenco profissional.- Estou muito feliz por ter a oportunidade de defender um gigante como o Palmeiras. É um clube acolhedor, que tem o melhor trabalho de base do país, e que abriu as portas para mim. Espero fazer boas atuações pelo Sub-20 e, se tudo der certo, subir para ajudar o elenco profissional – afirmou o jovem à equipe de comunicação do clube.
Danrley é o quarto reforço do Palmeiras para a temporada. Antes, a equipe já havia acertado com o lateral-direito Claudinei, o volante João Vitor Fubá e o meia armador Choco.
A equipe alviverde inicia sua trajetória na temporada 2021 em março, quando estreia na Copa do Brasil Sub-20.

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