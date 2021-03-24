Sub-20: Goleiro destaque por defender pênaltis deixa o Palmeiras

Depois de anunciar diversas saídas da equipe Sub-20, o Palmeiras busca fechar nos próximos dias seu elenco para a disputa da temporada 2021, que atualmente se encontra suspensa e tem previsão de retorno para abril. Após quatro egressos ao longo da última semana, o goleiro Lucas Bergantin é mais um a deixar o clube, segundo o apurado pelo NOSSO PALESTRA.Em uma das posições de maior concorrência dentro do elenco, Lucas brigava por uma vaga ao lado de Mateus, Bruno, Kaique e Natan e possivelmente não teria tanto espaço em 2021. Com o contrato válido até a última segunda-feira (22), o clube optou pela não renovação do arqueiro. O possível destino para o jovem é o Sport, ainda segundo o apurado pela reportagem.No Palmeiras desde 2016, na categoria sub-15, o camisa 1 sempre obteve destaque por defender pênaltis. Na decisão da Copa do Brasil Sub-17 de 2017, diante do Corinthians, ele entrou no final da partida apenas para a disputa das penalidades. Com duas intervenções, ele ajudou o Verdão a ser campeão.