Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sub-20: Goleiro destaque por defender pênaltis deixa o Palmeiras

Vínculo com o Verdão acabou nesta segunda-feira (22) e não foi renovado; destino deve ser clube nordestino...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 12:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2021 às 12:10
Crédito: Palmeiras
Depois de anunciar diversas saídas da equipe Sub-20, o Palmeiras busca fechar nos próximos dias seu elenco para a disputa da temporada 2021, que atualmente se encontra suspensa e tem previsão de retorno para abril. Após quatro egressos ao longo da última semana, o goleiro Lucas Bergantin é mais um a deixar o clube, segundo o apurado pelo NOSSO PALESTRA.Em uma das posições de maior concorrência dentro do elenco, Lucas brigava por uma vaga ao lado de Mateus, Bruno, Kaique e Natan e possivelmente não teria tanto espaço em 2021. Com o contrato válido até a última segunda-feira (22), o clube optou pela não renovação do arqueiro. O possível destino para o jovem é o Sport, ainda segundo o apurado pela reportagem.No Palmeiras desde 2016, na categoria sub-15, o camisa 1 sempre obteve destaque por defender pênaltis. Na decisão da Copa do Brasil Sub-17 de 2017, diante do Corinthians, ele entrou no final da partida apenas para a disputa das penalidades. Com duas intervenções, ele ajudou o Verdão a ser campeão.
​Desde 2019 na categoria sub-20 sob comando de Wesley Carvalho, o jovem da geração 2001 atuou em apenas 23 partidas, sendo 13 em 2019 e 10 durante 2020. Na última temporada, foi o goleiro titular em praticamente toda a vitoriosa campanha do Campeonato Paulista Sub-20, com seis jogos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede da Prefeitura de São Gabriel da Palha
Secretário municipal é exonerado por violência psicológica contra procuradora no ES
Renata Rivetti coordenou o estudo sobre a semana de 4 dias
Semana de 4 dias: resultados apontam aumento da produtividade
Imagem BBC Brasil
Por que filme sobre Michael Jackson 'tem tudo para ser o pior de 2026', segundo crítico da BBC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados