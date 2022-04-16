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Sub-20: Flamengo sofre três gols em oito minutos, mas busca empate contra o Boavista nos acréscimos

Empate com o Boavista neste sábado, na Gávea, tirou o 100% de aproveitamento do Sub-20 do Flamengo, comandado por Fabio Matias, no Campeonato Carioca...

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 13:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2022 às 13:11
Flamengo e Boavista entraram em campo na manhã deste sábado, pela quarta rodada da Taça Guanabara, e fizeram um jogaço pelo Campeonato Carioca Sub-20. No Estádio da Gávea, o time visitante abriu 3 a 0, com gols no intervalo de oito minutos, mas o Rubro-Negro foi buscar o empate nos acréscimos. Os gols do Flamengo foram marcados por Mateusão, Victor Hugo e Petterson.
O empate em 3 a 3 tirou o 100% de aproveitamento do time de Fabio Matias no torneio, mas o Sub-20 do Flamengo, com 10 pontos em quatro rodadas disputadas, segue em primeiro da tabela da Taça Guanabara. O Boavista, com cinco pontos, está na zona de classificação para a próxima fase do Carioca.
Na próxima rodada, o Sub-20 do Flamengo enfrenta o Bangu, em Moça Bonita, no dia 23 de abril, sábado, às 10h. Já o Boavista recebe a Portuguesa, no dia 24, às 15h no Estádio Brasil Industrial.
Crédito: AtacanteMateusãomarcouumdosgolsdoFlamengocontraoBoavista(Foto:PaulaReis/Flamengo

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