Sub-20: Flamengo sofre três gols em oito minutos, mas busca empate contra o Boavista nos acréscimos

Flamengo e Boavista entraram em campo na manhã deste sábado, pela quarta rodada da Taça Guanabara, e fizeram um jogaço pelo Campeonato Carioca Sub-20. No Estádio da Gávea, o time visitante abriu 3 a 0, com gols no intervalo de oito minutos, mas o Rubro-Negro foi buscar o empate nos acréscimos. Os gols do Flamengo foram marcados por Mateusão, Victor Hugo e Petterson.

O empate em 3 a 3 tirou o 100% de aproveitamento do time de Fabio Matias no torneio, mas o Sub-20 do Flamengo, com 10 pontos em quatro rodadas disputadas, segue em primeiro da tabela da Taça Guanabara. O Boavista, com cinco pontos, está na zona de classificação para a próxima fase do Carioca.

Na próxima rodada, o Sub-20 do Flamengo enfrenta o Bangu, em Moça Bonita, no dia 23 de abril, sábado, às 10h. Já o Boavista recebe a Portuguesa, no dia 24, às 15h no Estádio Brasil Industrial.