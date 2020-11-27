Sub-20 do Galo derrota o Flamengo em BH pelo Brasileiro

O Alvinegro abriu o placar aos sete minutos do primeiro tempo, com Júlio César, e o Flamengo empatou aos 36 também da etapa inicial, com Thiaguinho. No segundo tempo, aos 39, Geovani marcou o gol da vitória atleticana. Com o resultado positivo, o Galinho chegou a 28 pontos e ficou em 3º lugar na tabela de classificação, com a mesma pontuação dos dois primeiros colocados. Já o Fla, está na quinta colocação com 24 pontos. Na próxima rodada, o adversário será o Goiás, segunda-feira (30/11), às 15h, novamente no SESC Venda Nova.O time carioca encara o Botafogo no mesmo dia, no Rio. Fórmula de disputa - Nesta primeira fase, os clubes se enfrentam em turno único e os oito primeiros colocados se classificam para as quartas de final, que terão jogos de ida e volta. A decisão está marcada para o dia 23 de janeiro (sábado) de 2021.