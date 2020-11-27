Sub-20 do Galo derrota o Flamengo em BH pelo Brasileiro

O Atlético-MG voltou a fazer bonito no Campeonato Brasileiro Sub-20 ao vencer o Flamengo por 2 a 1, na noite desta quinta-feira, 26 de novembro, pela 14ª rodada da competição. A partida foi realizada no estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte.
O Alvinegro abriu o placar aos sete minutos do primeiro tempo, com Júlio César, e o Flamengo empatou aos 36 também da etapa inicial, com Thiaguinho. No segundo tempo, aos 39, Geovani marcou o gol da vitória atleticana. Com o resultado positivo, o Galinho chegou a 28 pontos e ficou em 3º lugar na tabela de classificação, com a mesma pontuação dos dois primeiros colocados. Já o Fla, está na quinta colocação com 24 pontos. Na próxima rodada, o adversário será o Goiás, segunda-feira (30/11), às 15h, novamente no SESC Venda Nova.O time carioca encara o Botafogo no mesmo dia, no Rio. Fórmula de disputa - Nesta primeira fase, os clubes se enfrentam em turno único e os oito primeiros colocados se classificam para as quartas de final, que terão jogos de ida e volta. A decisão está marcada para o dia 23 de janeiro (sábado) de 2021.
Confira a tabela do Galinho no Brasileiro sub-20: 1ª rodada – 23/09 - Botafogo 3 x 3 Atlético-MG – CEFAT 2ª rodada – 27/09 - Atlético-MG 1 x 1 Corinthians – SESC Venda Nova 3ª rodada – 01/10 - Vasco 1 x 1 Atlético-MG – Nivaldo Pereira 4ª rodada – 04/10 - Atlético-MG 1 x 1 Ceará – SESC Venda Nova 5ª rodada – 10/10 - Sport 0 x 1 Atlético-MG– Arena Pernambuco 6ª rodada – 15/10 - Atlético-MG 4 x 1 Grêmio – SESC Venda Nova 7ª rodada – 18/10 - Athletico-PR 2 x 0 Atlético-MG – CT do Caju 8ª rodada – 25/10 - Atlético-MG 2 x 0 Chapecoense – SESC Venda Nova 9ª rodada – 31/10 – América-MG 0 x 1 Atlético-MG – SESC Venda Nova 10ª rodada – 04/11 - Atlético-MG 5 x 1 Vitória – SESC Venda Nova 11ª rodada – 08/11 - Palmeiras 1 x 4 Atlético-MG – Allianz Parque 12ª rodada – 16/11 - Atlético-MG 1 x 0 Santos - SESC Venda Nova 13ª rodada – 21/11 – Bahia 1 x 0 Atlético-MG - Centro Esportivo Praia do Forte 14ª rodada – 26/11 - 19h - Atlético-MG 2 x 1 Flamengo - SESC Venda Nova 15ª rodada – 30/11 - 15h - Atlético-MG x Goiás - SESC Venda Nova 16ª rodada – 03/12 - 15h - Internacional x Atlético-MG - Morada dos Quero-Queros 17ª rodada – 07/12 - 15h30 - Atlético-MG x Fluminense - SESC Venda Nova 18ª rodada – 13/12 - 15h30 - São Paulo x Atlético-MG - CT de Cotia 19ª rodada – 20/12 - 15h30 - Atlético-MG x Cruzeiro - SESC Venda Nova