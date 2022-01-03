Sub-20 do Flamengo finaliza preparação no Ninho e embarca para Copa SP de Futebol Júnior

Os Garotos do Ninho estão prontos para buscar o penta da Copa SP de Futebol Júnior. Nesta segunda-feira, o técnico Fábio Matias comandou o último treino do Sub-20 do Flamengo, no Ninho do Urubu, antes do embarque para São Paulo, onde, em Barueri, o Rubro-Negro fará parte do Grupo 29, ao lado de Oeste (SP), Floresta (CE) e Forte (ES). A estreia será na próxima quarta-feira.O Flamengo vai com um time jovem para a competição, que, por conta da pandemia do coronavírus, terá jogadores inscritos até 21 anos. O Rubro-Negro, por sua vez, terá a base da equipe que conquistou o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil pelo Sub-17 em 2021. Afinal, boa parte dos atletas da Sub-20 estarão à disposição para a disputa do Carioca, uma vez que os principais nomes do elenco profissional se reapresentam no dia 10.