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Sub-20 do Flamengo finaliza preparação no Ninho e embarca para Copa SP de Futebol Júnior

Rubro-Negro está no Grupo 29 da Copinha e estreia na quarta-feira...
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Publicado em 

03 jan 2022 às 14:26

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 14:26

Os Garotos do Ninho estão prontos para buscar o penta da Copa SP de Futebol Júnior. Nesta segunda-feira, o técnico Fábio Matias comandou o último treino do Sub-20 do Flamengo, no Ninho do Urubu, antes do embarque para São Paulo, onde, em Barueri, o Rubro-Negro fará parte do Grupo 29, ao lado de Oeste (SP), Floresta (CE) e Forte (ES). A estreia será na próxima quarta-feira.O Flamengo vai com um time jovem para a competição, que, por conta da pandemia do coronavírus, terá jogadores inscritos até 21 anos. O Rubro-Negro, por sua vez, terá a base da equipe que conquistou o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil pelo Sub-17 em 2021. Afinal, boa parte dos atletas da Sub-20 estarão à disposição para a disputa do Carioca, uma vez que os principais nomes do elenco profissional se reapresentam no dia 10.
Fábio Matias, que assumiu o comando do Sub-20 do Flamengo em junho de 2021, era o técnico do Internacional campeão da última edição da Copinha. Confira abaixo entrevista exclusiva do técnico ao LANCE! projetando 2022.
Crédito: Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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