Sub-20 do Atlético-MG derrota o Sport-PE pelo Brasileiro

A equipe Sub-20 do Atlético-MG venceu o Sport por 1 a 0, neste sábado (10), na Arena Pernambuco, em Recife, pelo Campeonato Brasileiro da categoria. O gol da vitória foi marcado por Kevin, aos 3 minutos do segundo tempo. Com o triunfo na capital pernambucana, o Galinho chegou a sete pontos na tabela de classificação e subiu para o 9º lugar. O próximo adversário será o Grêmio, quinta-feira (15/10), no Sesc Venda Nova. O torneio é disputado pelos 20 times melhores colocados no Ranking Nacional de Clubes de 2019.