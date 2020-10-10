Sub-20 do Atlético-MG derrota o Sport-PE pelo Brasileiro

A equipe Sub-20 do Atlético-MG venceu o Sport por 1 a 0, neste sábado (10), na Arena Pernambuco, em Recife, pelo Campeonato Brasileiro da categoria. O gol da vitória foi marcado por Kevin, aos 3 minutos do segundo tempo. Com o triunfo na capital pernambucana, o Galinho chegou a sete pontos na tabela de classificação e subiu para o 9º lugar. O próximo adversário será o Grêmio, quinta-feira (15/10), no Sesc Venda Nova. O torneio é disputado pelos 20 times melhores colocados no Ranking Nacional de Clubes de 2019.
Nesta primeira fase, os clubes se enfrentam em turno único e os oito primeiros colocados se classificam para as quartas de final, que terão jogos de ida e volta. A decisão está marcada para o dia 23 de janeiro de 2021. Confira a tabela do Galinho no Brasileiro Sub-20: 1ª rodada – 23/09 - Botafogo 3 x 3 Atlético-MG – CEFAT 2ª rodada – 27/09 - Atlético-MG 1 x 1 Corinthians – SESC Venda Nova 3ª rodada – 01/10 - Vasco 1 x 1 Atlético-MG – Nivaldo Pereira 4ª rodada – 04/10 - Atlético-MG 1 x 1 Ceará – SESC Venda Nova 5ª rodada – 10/10 - Sport 0 x 1 Atlético-MG – Arena Pernambuco 6ª rodada – 15/10 – 17h - Atlético-MG x Grêmio – SESC Venda Nova 7ª rodada – 18/10 – 15h - Athletico-PR x Atlético-MG– CT do Caju 8ª rodada – 24/10 – 17h - Atlético-MG x Chapecoense – SESC Venda Nova 9ª rodada – 31/10 – 15h - América x Atlético-MG – SESC Venda Nova 10ª rodada – 04/11 – 15h - Atlético-MG x Vitória – SESC Venda Nova 11ª rodada – Palmeiras x Atlético-MG 12ª rodada – Atlético-MG x Santos 13ª rodada – Bahia x Atlético-MG 14ª rodada – Atlético-MG x Flamengo 15ª rodada – Atlético-MG x Goiás 16ª rodada – Internacional x Atlético-MG 17ª rodada – Atlético x Fluminense 18ª rodada – São Paulo x Atlético-MG 19ª rodada – Atlético-MG x Cruzeiro