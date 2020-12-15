Sub-20: Bruno Menezes projeta reta final do Brasileirão e vê Palmeiras na briga pelos três títulos na temporada

Crédito: Divulgação/Palmeiras

Neste domingo (13), o Palmeiras conquistou três pontos importantes na reta final da primeira fase do Brasileirão Sub-20. Diante do América-MG, em Belo Horizonte, o Verdão venceu por 2 a 0, e agora depende apenas de si para se classificar. Uma das novidades da equipe foi a titularidade de Bruno Menezes, que vinha atuando apenas no Campeonato Paulista.

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​Atuando como meia, o jogador de 18 anos ressaltou a importância do triunfo contra o Coelho, deixando o Palmeiras em situação mais favorável para a última rodada, diante o Botafogo. Com os mesmos 27 pontos do clube carioca, Bruno destaca que o elenco só pode pensar em vitória para garantir a classificação.​- Foi uma vitória muito importante, porque nos dá confiança para a sequência, onde teremos jogos difíceis e decisivos. [...] Na última rodada receberemos o Botafogo, que é um adversário direto, então não podemos pensar em mais nada a não ser a vitória para avançar.

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​Com duas assistências e um gol nos últimos três jogos, o camisa 10 afirma que a equipe está mostrando a qualidade das categorias de base do clube alviverde, uma vez que permanece vivo no Brasileiro, Paulista e Copa do Brasil. Além disso, vê o Palmeiras na briga pelos três títulos e ressaltou que agora o elenco está focado no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil Sub-20. Na primeira partida, a equipe saiu derrotada por 2 a 1 e precisa obrigatoriamente da vitória para reverter a situação.