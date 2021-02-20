futebol

Sub-20 Atlético-MG tenta o título da Supercopa do Brasil contra o Vasco

O time mineiro, campeão brasileiro, encara o Cruzmaltino, vencedor da Copa do Brasil, neste domingo, 21 de fevereiro,às...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 fev 2021 às 16:48

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 16:48

Crédito: Mineiros e Cariocas se enfrentam para ver que é o melhor sub-20 do Brasil e ter uma vaga na Libertadores da categoria-(Divulgação/CBF
Campeão Brasileiro Sub-20, o Atlético-MG vai em busca de mais uma importante conquista na base. Neste domingo, 21 de fevereiro, o Galinho enfrentará o Vasco, no Espírito Santo, no jogo único da Supercopa do Brasil Sub-20.
A partida acontecerá às 20h, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, e terá transmissão da Band, do Sportv e da CBF TV (mycujoo).
O torneio reúne os campeões Sub-20 do Campeonato Brasileiro (Atlético-MG) e da Copa do Brasil (Vasco). Em caso de empate no tempo normal, o campeão será conhecido nos pênaltis.
Na manhã deste sábado (20), no Clube dos Estivadores, em Vitória, o técnico Marcos Valadares comandou o último treino antes da grande decisão.
CONFIRA A RETA FINAL DO BRASILEIRÃO COM BRIGAS PELO TÍTULO E CONTRA O Z4 -Com certeza, será um grande jogo, entre duas ótimas equipes, que tiveram excelente desempenho na temporada e chegaram com méritos nessa competição- comentou o treinador atleticano.
Quem vencer a Supercopa do Brasil Sub-20 terá o direito de disputar a Copa Libertadores 2021 da categoria, caso a competição seja realizada.
O Galinho conquistou o Campeonato Brasileiro Sub-20 no dia 24 de janeiro, vencendo o Athletico-PR na decisão.

