Sub-17: Vasco vence o Flamengo, na Gávea, e garante vaga na final do Campeonato Carioca

O Vasco garantiu a vaga na final do Campeonato Carioca Sub-17 na manhã desta sexta-feira. Os Meninos da Colina derrotaram o rival Flamengo por 3 a 0 com gols de Barros, GB e Rayan, na Gávea. Com isso, a equipe também carimbou a classificação para a Copa do Brasil da categoria em 2022.No jogo de ida, as equipes haviam ficado no empate por 0 a 0, dessa forma o Vasco iniciou a partida desta sexta em busca do primeiro gol. Aos 28, Erick Marcus cruzou para a área, e Barros completou e abriu o placar para o Cruz-Maltino.
Na volta do intervalo, Lyncon recuperou a bola e deixou GB em condições de finalizar. O atacante disputou a jogada, bateu de fora da área, e ampliou o placar. Com a vantagem no placar, o Vasco passou a jogar no contra-ataque e sacramentou a classificação com Rayan, que fez boa jogada pela direita e finalizou no fundo da meta rubro-negra.
O Vasco agora aguarda o vencedor do confronto entre Fluminense e Boavista para conhecer o seu adversário na decisão. No jogo de ida, o Tricolor venceu por 3 a 0 e tem boa vantagem no duelo, que acontece neste sábado, às 15h, nas Laranjeiras.
De acordo com a Federação de futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), as finais do Campeonato Carioca Sub-17 serão realizadas nos dias 4 e 11 de dezembro. Os horários ainda serão definidos pela entidade.