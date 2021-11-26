  • Sub-17: Vasco vence o Flamengo, na Gávea, e garante vaga na final do Campeonato Carioca
Sub-17: Vasco vence o Flamengo, na Gávea, e garante vaga na final do Campeonato Carioca

Com gols de Barros, GB e Rayan, Meninos da Colina também se classificaram para a Copa do Brasil 2022 da categoria. Adversário sai do confronto entre Fluminense e Boavista...

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 15:08

LanceNet

O Vasco garantiu a vaga na final do Campeonato Carioca Sub-17 na manhã desta sexta-feira. Os Meninos da Colina derrotaram o rival Flamengo por 3 a 0 com gols de Barros, GB e Rayan, na Gávea. Com isso, a equipe também carimbou a classificação para a Copa do Brasil da categoria em 2022.No jogo de ida, as equipes haviam ficado no empate por 0 a 0, dessa forma o Vasco iniciou a partida desta sexta em busca do primeiro gol. Aos 28, Erick Marcus cruzou para a área, e Barros completou e abriu o placar para o Cruz-Maltino.
Na volta do intervalo, Lyncon recuperou a bola e deixou GB em condições de finalizar. O atacante disputou a jogada, bateu de fora da área, e ampliou o placar. Com a vantagem no placar, o Vasco passou a jogar no contra-ataque e sacramentou a classificação com Rayan, que fez boa jogada pela direita e finalizou no fundo da meta rubro-negra.
O Vasco agora aguarda o vencedor do confronto entre Fluminense e Boavista para conhecer o seu adversário na decisão. No jogo de ida, o Tricolor venceu por 3 a 0 e tem boa vantagem no duelo, que acontece neste sábado, às 15h, nas Laranjeiras.
De acordo com a Federação de futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), as finais do Campeonato Carioca Sub-17 serão realizadas nos dias 4 e 11 de dezembro. Os horários ainda serão definidos pela entidade.
Crédito: VascovenceuoFlamengopor3a0egarantiuaclassificaçãoparaafinaldoCariocaSub-17(RafaelRibeiro/Vasco

