Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sub-17: São Paulo vence o Fluminense e abre vantagem nas quartas do Brasileiro

Em Cotia, Tricolor fez grande jogo, vence por 4 a 1 e conquista vantagem importante no início do mata-mata. Jogo de volta está marcado para a próxima quinta-feira (15), às 21h30
...

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 20:09

LanceNet

Publicado em 

08 jul 2021 às 20:09
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo abriu boa vantagem nas quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-17 ao golear o Fluminense por 4 a 1, em Cotia, pelo jogo de ida da competição. Caio, Mateus Amaral, Newerton e Rodriguinho marcaram. Arthur descontou para a equipe carioca.
O São Paulo abriu o placar logo aos oito minutos. Newerton fez grande jogada pela esquerda, invadiu a área e tocou rasteiro para Caio. O atacante bateu de primeira para abrir o placar. O Fluminense teve três boas chances de empatar, com Samuca e Gustavo Lobo, mas não fez o gol de empate.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO 2021! Aos 26, o São Paulo aumentou o placar. Mateus Amaral bateu de muito longe e acertou o ângulo do goleiro Alvaro. O terceiro veio aos 45 minutos. Lucas Inácio cabeceou cruzamento de Moreira em direção ao gol e Newerton desviou para ampliar ainda antes do intervalo.
A segunda etapa começou com o Fluminense diminuindo o marcador, com apenas dois minutos. Arthur carregou a bola e acertou um belo chute para vencer Leandro e fazer o primeiro gol do Flu na partida. Aos 36, o São Paulo fechou o placar. Rodriguinho invadiu a área, pela direita, e finalizou, a defesa desviou e a bola entrou. O segundo e decisivo jogo está marcado para a próxima quinta-feira (15), às 21h30, em local a ser definido, com mando do Fluminense. Pela vantagem construída no primeiro jogo, o São Paulo pode até perder por dois gols que leva a vaga às semifinais. Derrota por três gols de diferença faz a partida ser decidida nos pênaltis.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados