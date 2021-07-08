Sub-17: São Paulo vence o Fluminense e abre vantagem nas quartas do Brasileiro

O São Paulo abriu boa vantagem nas quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-17 ao golear o Fluminense por 4 a 1, em Cotia, pelo jogo de ida da competição. Caio, Mateus Amaral, Newerton e Rodriguinho marcaram. Arthur descontou para a equipe carioca.
O São Paulo abriu o placar logo aos oito minutos. Newerton fez grande jogada pela esquerda, invadiu a área e tocou rasteiro para Caio. O atacante bateu de primeira para abrir o placar. O Fluminense teve três boas chances de empatar, com Samuca e Gustavo Lobo, mas não fez o gol de empate.
Aos 26, o São Paulo aumentou o placar. Mateus Amaral bateu de muito longe e acertou o ângulo do goleiro Alvaro. O terceiro veio aos 45 minutos. Lucas Inácio cabeceou cruzamento de Moreira em direção ao gol e Newerton desviou para ampliar ainda antes do intervalo.
A segunda etapa começou com o Fluminense diminuindo o marcador, com apenas dois minutos. Arthur carregou a bola e acertou um belo chute para vencer Leandro e fazer o primeiro gol do Flu na partida. Aos 36, o São Paulo fechou o placar. Rodriguinho invadiu a área, pela direita, e finalizou, a defesa desviou e a bola entrou. O segundo e decisivo jogo está marcado para a próxima quinta-feira (15), às 21h30, em local a ser definido, com mando do Fluminense. Pela vantagem construída no primeiro jogo, o São Paulo pode até perder por dois gols que leva a vaga às semifinais. Derrota por três gols de diferença faz a partida ser decidida nos pênaltis.