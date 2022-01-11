Sub-17: Rafael Paiva deixa o comando técnico do Vasco

Mudanças na base da Colina! O Vasco anunciou, nesta terça-feira, que o treinador Rafael Paiva não é mais o técnico da categoria sub-17. De acordo com a nota divulgada pelo Cruz-Maltino, a mudança foi a pedido do profissional.Confira a nota divulgada pelo site oficial do clube:

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"O Club de Regatas Vasco da Gama informa que o treinador Rafael Paiva não é mais técnico da categoria Sub-17. O profissional solicitou seu desligamento ao departamento de futebol de base.

O Vasco da Gama agradece ao técnico por todo empenho e dedicação ao longo do período à frente do Sub-17, onde conquistou os títulos do Campeonato Carioca e da Recopa Carioca. Assim que definir o novo comandante da categoria, o Clube anunciará em seus canais oficiais."