Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sub-17: Kevin assina contrato com o Fluminense até o fim de 2023

De olho no futuro, o Tricolor segue o trabalho reforçando suas divisões de base. Natural de Valparaíso-GO, o defensor prorrogou seu vínculo e tem se destacado no Sub-17 do clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2021 às 17:26

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 17:26

De olho no futuro, o Fluminense segue o trabalho reforçando suas divisões de base. Com isso, o clube carioca assinou, na manhã desta segunda-feira, o contrato profissional do zagueiro Kevin, da equipe Sub-17. Natural de Valparaíso-GO, o defensor prorrogou seu vínculo com o Tricolor até o final de 2023. No clube desde os onze anos, Kevin de Sousa Santana chegou ao Fluminense ainda pelo futsal e se destacou nas quadras com a camisa verde, branca e grená. Depois de fazer a transição para o campo, o jovem segue tendo destaque com boa técnica e posicionamento.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
O Fluminense tem o futsal totalmente voltado para a formação de jogadores para o futebol de campo. De acordo com a visão do clube, o esporte é um celeiro de craques pelo mundo e a diretoria de Xerém possui uma integração com atletas e profissionais das duas áreas. Mais de cem meninos vindo do futsal desenvolvem seus talentos no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém.
+ Presidente do Fluminense se reúne na CBF e protesta contra arbitragem: 'Na defesa dos nossos interesses'
No último sábado, os Moleques de Xerém derrotaram o Boavista por 2 a 0 e garantiram a vaga na final do Campeonato Carioca Sub-17. O adversário será o Vasco, e os jogos foram marcados pela Ferj. O primeiro duelo acontecerá dia 4, às 10, no Nivaldo Pereira. O jogo de volta foi agendado para o dia 10, às 15h, nas Laranjeiras.
Crédito: Kevin,zagueirodoSub-17,prorrogouseuvínculocomoFluminenseatéofinalde2023(Foto:Divulgação/FFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados