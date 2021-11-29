Sub-17: Kevin assina contrato com o Fluminense até o fim de 2023

De olho no futuro, o Fluminense segue o trabalho reforçando suas divisões de base. Com isso, o clube carioca assinou, na manhã desta segunda-feira, o contrato profissional do zagueiro Kevin, da equipe Sub-17. Natural de Valparaíso-GO, o defensor prorrogou seu vínculo com o Tricolor até o final de 2023. No clube desde os onze anos, Kevin de Sousa Santana chegou ao Fluminense ainda pelo futsal e se destacou nas quadras com a camisa verde, branca e grená. Depois de fazer a transição para o campo, o jovem segue tendo destaque com boa técnica e posicionamento.

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O Fluminense tem o futsal totalmente voltado para a formação de jogadores para o futebol de campo. De acordo com a visão do clube, o esporte é um celeiro de craques pelo mundo e a diretoria de Xerém possui uma integração com atletas e profissionais das duas áreas. Mais de cem meninos vindo do futsal desenvolvem seus talentos no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém.

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No último sábado, os Moleques de Xerém derrotaram o Boavista por 2 a 0 e garantiram a vaga na final do Campeonato Carioca Sub-17. O adversário será o Vasco, e os jogos foram marcados pela Ferj. O primeiro duelo acontecerá dia 4, às 10, no Nivaldo Pereira. O jogo de volta foi agendado para o dia 10, às 15h, nas Laranjeiras.