Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sub-17: Flamengo vence o Maranhão e vai às quartas da Copa do Brasil

Rubro-Negro venceu os dois jogos no confronto pelas oitavas de final da Copa do Brasil...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 dez 2020 às 17:47

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 17:47

Crédito: Ronald Felipe
Com a vitória por 8 a 0 no jogo de ida, como mandante, a vaga do Flamengo às quartas de final da Copa do Brasil Sub-17 já estava muito bem encaminhada, e os garotos do Ninho confirmaram a classificação com nova vitória sobre o Maranhão nesta quinta: 4 a 3 em São Luís. Agora, o Rubro-Negro enfrentará o Sport na próxima fase, que será em janeiro de 2021.
Em sorteio, a CBF ainda definirá os mandos de campo das quartas de final da Copa do Brasil.
Os gols marcados pelo Flamengo em São Luís foram de Matheus Gonçalves, duas vezes, Lucas Matheus e Andrey. Vale ressaltar que os dois primeiros ainda fazem parte da categoria Sub-15 do clube.
O Maranhão marcou com Yago, Marcos André e Jânio.
O Flamengo, do técnico Mario Jorge, atuou com a seguinte escalação: Francisco Dyogo, Arthur Augusto, Kayque Campos, Diego Ritter, Pedro Turini (Gabriel Bastos); Vitor Muller (Matheus Gonçalves), Rayan Lucas (Igor França), Pedrinho (Fabricio Yan); Petterson (Andrey), Rodriguinho e Luis Felipe (Lucas Matheus).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'
Imagem de destaque
Unabomber: como matemático superdotado que aterrorizou EUA com cartas-bomba foi preso há 30 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados