Sub-17: Flamengo vence o Maranhão e vai às quartas da Copa do Brasil

Com a vitória por 8 a 0 no jogo de ida, como mandante, a vaga do Flamengo às quartas de final da Copa do Brasil Sub-17 já estava muito bem encaminhada, e os garotos do Ninho confirmaram a classificação com nova vitória sobre o Maranhão nesta quinta: 4 a 3 em São Luís. Agora, o Rubro-Negro enfrentará o Sport na próxima fase, que será em janeiro de 2021.
Em sorteio, a CBF ainda definirá os mandos de campo das quartas de final da Copa do Brasil.
Os gols marcados pelo Flamengo em São Luís foram de Matheus Gonçalves, duas vezes, Lucas Matheus e Andrey. Vale ressaltar que os dois primeiros ainda fazem parte da categoria Sub-15 do clube.
O Maranhão marcou com Yago, Marcos André e Jânio.
O Flamengo, do técnico Mario Jorge, atuou com a seguinte escalação: Francisco Dyogo, Arthur Augusto, Kayque Campos, Diego Ritter, Pedro Turini (Gabriel Bastos); Vitor Muller (Matheus Gonçalves), Rayan Lucas (Igor França), Pedrinho (Fabricio Yan); Petterson (Andrey), Rodriguinho e Luis Felipe (Lucas Matheus).