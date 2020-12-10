Sub-17: Flamengo vence o Maranhão e vai às quartas da Copa do Brasil

Com a vitória por 8 a 0 no jogo de ida, como mandante, a vaga do Flamengo às quartas de final da Copa do Brasil Sub-17 já estava muito bem encaminhada, e os garotos do Ninho confirmaram a classificação com nova vitória sobre o Maranhão nesta quinta: 4 a 3 em São Luís. Agora, o Rubro-Negro enfrentará o Sport na próxima fase, que será em janeiro de 2021.