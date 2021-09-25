Sub-17: Flamengo e Vasco empatam sem gols na Taça GB; Rubro-Negro leva ponto extra nos pênaltis

A disputa acirrada tomou conta do Flamengo e Vasco pela Taça Guanabara Sub-17. Após muitas chances desperdiçadas, o 0 a 0 prevaleceu no tempo normal neste sábado (25), na Gávea. Já nos pênaltis, Rubro-Negro levou a melhor e venceu o Cruz-Maltino por 4 a 3, garantindo o ponto extra e a liderança após a sétima rodada da competição.
O Flamengo saltou para 20 pontos e manteve a liderança da competição. O Vasco, por sua vez, estacionou nos 14 pontos e na terceira posição. O JOGO
As chances foram escassas na equilibrada etapa inicial. Os cruz-maltinos tiveram as melhores chances com Estrella. O camisa 7 se desvencilhou de dois marcadores e finalizou do lado de fora da rede. Em seguida, Pereira cobrou falta e Estrella cabeceou rente à trave. Na primeira investida, Fabrício Yan surgiu livre e concluiu para boa defesa do goleiro Allan Vitor.
O ímpeto vascaíno ficou mais forte na volta do intervalo. Paulinho cruzou e GB finalizou, mas parou nas mãos de Dyogo. O goleiro rubro-negro evitou também conclusões de Guga Maia e Paulinho.
Aos poucos, o Rubro-Negro voltou a se lançar em investidas de Vitor Muller. Em cobrança de escanteio, Darlan quase marcou de cabeça. A equipe, porém, pecava pela pontaria.
Na reta final, Vitor Muller foi expulso por chutar a bola em Lucas Eduardo, que estava caído. Com a igualdade no placar, a decisão ficou nos pênaltis.
Com melhor pontaria, o Flamengo levou a melhor. GB abriu a contagem para o Vasco e Peterson igualou. O vascaíno Guga Maia cobrou no meio do gol e permitiu a defesa de Dyogo. Darlan, Rayan e Vitor Hugo converteram para os rubro-negros, enquanto Roger e André marcaram para os vascaínos. O cruz-maltino Leandrinho desperdiçou sua última cobrança.
Após o jogo, o goleiro Dyogo falou sobre a partida.
- Muito feliz de estar decidindo. É muito trabalho para chegar nessa hora e ajudar na vitória. Nossos batedores foram muito bem. Agora é mudar a chave para o jogo contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil - declarou.
O Flamengo enfrenta o Cruzeiro pelas quartas de final da Copa do Brasil Sub-17 na próxima quinta-feira (1). No jogo de ida, houve empate em 0 a 0. Pelo Estadual, no dia 9, o Flamengo encara o Macaé, na Gávea.
Já o Vasco pega outro clássico na Taça Guanabara Sub-17: o Botafogo, no dia 2.