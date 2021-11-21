Sub-15: Vasco vence o Boavista e sai na frente pela semifinal da Taça Rio

O Vasco saiu na frente por um lugar na decisão da Taça Rio, ao vencer o Boavista, por 2 a 1, neste domingo, no CFZ, pelo primeiro jogo da semifinal. Noronha e Pablo marcaram os gols do Cruz-Maltino.
A partida de volta acontece no próximo domingo, às 15h, no Estádio Nivaldo Pereira. Quem avançar enfrenta na final o vencedor do confronto entre Volta Redonda e Bangu. O Voltaço saiu na frente e venceu o primeiro jogo por 2 a 0.
O Vasco pressionou, teve mais a bola e foi melhor durante grande parte da partida, desperdiçando muitas oportunidades, principalmente no primeiro tempo. O placar foi aberto aos 26 minutos, com Noronha, aproveitando o rebote do goleiro que afastou mal a bola, deixando o gol livre para o zagueiro marcar.
No segundo tempo o Vasco ampliou aos 11 minutos. Pablo, que havia entrado no intervalo, avançou pela esquerda e cruzou, mas a bola acabou indo direto no gol, surpreendendo o goleiro do Boavista, que diminuiu aos 18 minutos. A partir de então, o Cruz-Maltino administrou o resultado e garantiu a vitória.
Escalação do Vasco: Phillipe Gabriel, Yuri, Wanyson, Noronha e Luís Felippe; Igor Toledo, Gustavo (Guilherme Esteves) e Kevyn Taylon (Pablo); Alexandre (Rodrigo Pacujá), Kauan Kelvin (Lipão) e Ícaro (Guilherme Pires) - Técnico: Douglas Coelho.