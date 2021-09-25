Sub-15: Flamengo derrota o Vasco de virada e segue nas primeiras colocações da Taça Guanabara

Crédito: Flamengo tomou as rédeas da partida realizada na Gávea (Paula Reis /CRF

O Flamengo iniciou o sábado (25) mostrando fôlego na Taça Guanabara Sub-15. Mesmo após ver o Vasco sair na frente com gol de Kevin Taylor, o Rubro-Negro encaixou no segundo tempo e garantiu, com Lorran e Lucas, a vitória por 2 a 1 no Clássico dos Milhões em duelo realizado na Gávea pela sétima rodada da competição. A equipe segue na briga pela competição.O JOGO

O Flamengo tomou as rédeas da partida desde o início, depositando as fichas especialmente nas investidas de um perigoso Lorran e de Bill. Contudo, a equipe de Leonardo Cherede penava para furar a marcação da equipe vascaína. O Cruz-Maltino, por sua vez, tinha suas melhores oportunidades em contra-ataques. Em um deles, Rayan foi lançado, driblou o goleiro e finalizou, mas a bola bateu na trave.

Nesta disputa intensa, o Vasco saiu na frente. A defesa rubro-negra se atrapalhou na saída de bola e permitiu a chegada de Kevin Taylor. O jovem bateu colocado e acertou o ângulo aos 32 minutos.

David e Luan Andrey entraram no intervalo e acentuaram o ímpeto rubro-negro. Lucyan cruzou, mas ninguém conseguiu aproveitar a jogada. Bill também batalhou. De tanto cercar a área cruz-maltina, o Flamengo chegou ao empate. Lorran recebeu passe na direita, carregou a bola até a meia-lua e encheu o pé, sem dar chances a Felipe e igualando o placar aos nove.

A virada do Flamengo veio por via aérea. Edmilson alçou falta e Lucas, livre na pequena área, surgiu para marcar de cabeça aos 29 minutos. O Rubro-Negro soube administrar o placar e garantir os três pontos.

Em entrevista à Fla TV, o autor do gol declarou.