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Sub-15: Flamengo derrota o Vasco de virada e segue nas primeiras colocações da Taça Guanabara

Vascaínos saem na frente com Kevin Taylor e, na etapa final, Lorran e Lucas garantem o 2 a 1 rubro-negro. Equipe rubro-negra consegue sua sexta vitória em sete partidas...
LanceNet

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Publicado em 

25 set 2021 às 11:55

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 11:55

Crédito: Flamengo tomou as rédeas da partida realizada na Gávea (Paula Reis /CRF
O Flamengo iniciou o sábado (25) mostrando fôlego na Taça Guanabara Sub-15. Mesmo após ver o Vasco sair na frente com gol de Kevin Taylor, o Rubro-Negro encaixou no segundo tempo e garantiu, com Lorran e Lucas, a vitória por 2 a 1 no Clássico dos Milhões em duelo realizado na Gávea pela sétima rodada da competição. A equipe segue na briga pela competição.O JOGO
O Flamengo tomou as rédeas da partida desde o início, depositando as fichas especialmente nas investidas de um perigoso Lorran e de Bill. Contudo, a equipe de Leonardo Cherede penava para furar a marcação da equipe vascaína. O Cruz-Maltino, por sua vez, tinha suas melhores oportunidades em contra-ataques. Em um deles, Rayan foi lançado, driblou o goleiro e finalizou, mas a bola bateu na trave.
Nesta disputa intensa, o Vasco saiu na frente. A defesa rubro-negra se atrapalhou na saída de bola e permitiu a chegada de Kevin Taylor. O jovem bateu colocado e acertou o ângulo aos 32 minutos.
David e Luan Andrey entraram no intervalo e acentuaram o ímpeto rubro-negro. Lucyan cruzou, mas ninguém conseguiu aproveitar a jogada. Bill também batalhou. De tanto cercar a área cruz-maltina, o Flamengo chegou ao empate. Lorran recebeu passe na direita, carregou a bola até a meia-lua e encheu o pé, sem dar chances a Felipe e igualando o placar aos nove.
A virada do Flamengo veio por via aérea. Edmilson alçou falta e Lucas, livre na pequena área, surgiu para marcar de cabeça aos 29 minutos. O Rubro-Negro soube administrar o placar e garantir os três pontos.
Em entrevista à Fla TV, o autor do gol declarou.
- Queria agradecer a Deus por me abençoar com esse gol. Treinamos bem durante a semana, temos uma equipe qualificada. O Leo (Leonardo) Cherede quer jogadores decisivos. Pude ser decisivo no clássico e fico feliz pelo desempenho da equipe e por ajudar com meu gol - disse.

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