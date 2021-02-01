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STJD reativa processo contra Bruno Henrique, que pode ser punido com até seis jogos de suspensão

Atacante do Flamengo foi denunciado por lance em que atingiu o rosto do volante Breno, do Goiás, no primeiro turno do Brasileirão...
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Publicado em 

01 fev 2021 às 13:26

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 13:26

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu reativar o processo contra Bruno Henrique, atacante do Flamengo. A denúncia contra o atleta é pelo lance em que ele atingiu o rosto e causou uma fratura no nariz do volante Breno, do Goiás, no confronto entre as equipes pela 11ª rodada do Brasileirão.
+ Veja mais notícias do FlamengoAnteriormente, a comissão disciplinar não havia dado prosseguimento à denúncia do Goiás por entender que o lance não fugiu da visão da arbitragem. A Procuradoria recorreu, e o Pleno decidiu que o clube goiano, como autor da notícia de infração, deverá ser intimado. Em seguida, a comissão terá que votar pela procedência ou não dos termos da denúncia.
+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela completa do Brasileirão
Dessa forma, Bruno Henrique - que não levou cartão na ocasião - poderá ser enquadrado no artigo de jogada violenta, que prevê gancho de um a seis jogos de suspensão. O caso será analisado na próxima sessão da Terceira Comissão Disciplinar.

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