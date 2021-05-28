STJD pune Fluminense em 3 pontos e Inter em 6 por escalações irregulares na final do Feminino Sub-18

Crédito: Fluminense comemora título do Brasileirão Sub-18 (Imagem: Reprodução/Flu TV

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva definiu, nesta sexta-feira, a punição ao Fluminense e ao Internacional por escalações irregulares na final do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18. O Tricolor foi penalizado com três pontos e o Colorado com seis. A decisão sobre o título caberá ao departamento de competições da CBF.

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O Flu foi julgado pela escalação de Kailane, suspensa por três cartões amarelos. Na véspera do jogo, o clube divulgou que havia conseguido efeito suspensivo para a atleta, mas foi denunciado. O advogado Rafael Pestana, que representou o Tricolor, argumentou que "o sistema não bloqueou pelo terceiro amarelo".

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Já o Inter perdeu seis pontos por exceder o limite de 23 inscrições após a inclusão da goleira Mari Zanella nas duas partidas da decisão. As duas equipes também foram multadas em R$ 25 mil.Os outros semifinalistas, São Paulo e Santos, não entraram como parte interessada no processo. Como o Flu perdeu menos pontos do que o Inter, há a possibilidade de haver a confirmação do título tricolor.

Os clubes haviam sido enquadrados no artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) que diz:

"Art. 214. Incluir na equipe, ou fazer constar da súmula ou documento equivalente, atleta em situação irregular para participar de partida, prova ou equivalente. (Redação dada pela Resolução CNE nº 29 de 2009)."

A pena prevista era "perda do número máximo de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, independentemente do resultado da partida, prova ou equivalente, e multa de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais)".