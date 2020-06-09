STJD mantém perda de três mandos de campo do Cruzeiro pelos incidentes no jogo contra o Palmeiras

O Cruzeiro teve uma derrota fora dos campos. O STJD(Superior Tribunal de Justiça Desportiva) confirmou uma punição dada ao clube pelos incidentes no jogo contra o Palmeiras, na última rodada do Brasileiro de 2019, duelo que confirmou o rebaixamento do time mineiro para a segunda divisão. Em primeira instância, o time celeste havia sido punido com a perda de três mandos de campo pelo tribunal por cenas de violência, quebra-quebra e brigas no Mineirão. No recurso tentado, a Raposa teve sua pena confirmada e ficará sem poder receber o seu torcedor. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva condenou o Cruzeiro com base no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por desordem na partida, provocada pelos seus torcedores, que jogaram objetos e sinalizadores no campo de jogo. Veja o que diz o artigo. Artigo 213: Deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir:I — desordens em sua praça de desporto.III — lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo.E MAIS:Morre Ronaldo, atacante do Verdão que deixou Corinthians na fila em 74Saulo Fróes vê 'gás novo' em Sérgio Rodrigues e diz que Adilson Batista não era da'primeira prateleira'América-MG faz novos testes para detectar a presença da Covid-19Lucas Romero mostra desejo de negociar possível volta ao CruzeiroInfectologista da Prefeitura de BH diz que ideal para a volta do futebol em Minas é somente no mês de agostoFoi o terceiro julgamento do Cruzeiro por questões de violência. Contra o CSA, houve punição de três jogos, porém os mineiros conseguiram redução para uma partida após recurso. Outra pena a ser cumprida é por incidentes no duelo contra o Atlético-MG, também com um jogo de portões fechados. E, com a confirmação da pena, mais três duelos sem o seu torcedor por confusões diante do Palmeiras. No saldo geral, o resultado final das penas foi menor do que se esperava, pois de nove jogos, a penalização caiu para cinco. Todos os jogos foram pelo Campeonato Brasileiro de 2019. As penas só serão cumpridas quando o futebol voltar a ter público nos estádios. No total, com os três jogos de punição pela confusão contra o Verdão, a equipe mineira já soma cinco partidas que terá de jogar de portões fechados na Série B. E MAIS:Após saídas de Robinho e Edílson, presidente do Cruzeiro promete mais cortes de custos no clubeTROPEIRÃOCAST: coronavírus nos jogadores mineiros? Testou, achou!Cruzeiro quer monetizar redes sociais e negocia transmissão de jogos históricos do clube no YoutubeCruzeirenses fazem campanha por volta de Lucas Romero, mas Raposa pede cautela para viabilizar o negócioCruzeiro confirma venda do zagueiro Edu para o Athletico-PR E MAIS: