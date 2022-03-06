Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

STJD libera e jogo do Santos na Copa do Brasil terá até 4 mil torcedores

Peixe irá enfrentar o Fluminense-PI na próxima terça-feira, no estádio Albertão...
LanceNet

Publicado em 06 de Março de 2022 às 19:00

O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STDJ), Otávio Noronha, autorizou o Estádio Albertão, em Teresina, a receber público na partida da próxima terça-feira entre Fluminense-PI e Santos, pela segunda fase da Copa do Brasil.Interditado para público desde 2020, após briga entre torcidas, o local foi liberado para receber torcedores.Por conta do atual decreto estadual de combate à Covid-19, apenas 30% da capacidade está autorizada (ou seja, Fluminense-PI x Santos só poderá ter 4.050 espectadores).
O Fluminense-PI já divulgou o início das vendas dos ingressos para a partida contra o Santos. Veja abaixo os dados com os preços.PREÇOS INGRESSOS E LOCAIS PARA VENDAS
Arquibancada Cabine: R$80 (inteira) / R$ 40 (meia)Arquibancada Placar: R$50 (inteira) / R$25 (meia)
Locais para vendas:
Complexo Joca Claudino: (R. Riachuelo, 3900 - Vermelha)Onix Center: (Av. Jockey Center, Av. Homero Castelo Branco, 383 - Jóquei)Estádio Albertão: (No dia da partida | 8 de Março)
Crédito: Partida contra o Fluminense-PI marcará a estreia do técnico Fabián Bustos (Foto: Divulgação/Santos FC)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados