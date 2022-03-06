STJD libera e jogo do Santos na Copa do Brasil terá até 4 mil torcedores

O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STDJ), Otávio Noronha, autorizou o Estádio Albertão, em Teresina, a receber público na partida da próxima terça-feira entre Fluminense-PI e Santos, pela segunda fase da Copa do Brasil.Interditado para público desde 2020, após briga entre torcidas, o local foi liberado para receber torcedores.Por conta do atual decreto estadual de combate à Covid-19, apenas 30% da capacidade está autorizada (ou seja, Fluminense-PI x Santos só poderá ter 4.050 espectadores).
O Fluminense-PI já divulgou o início das vendas dos ingressos para a partida contra o Santos. Veja abaixo os dados com os preços.PREÇOS INGRESSOS E LOCAIS PARA VENDAS
Arquibancada Cabine: R$80 (inteira) / R$ 40 (meia)Arquibancada Placar: R$50 (inteira) / R$25 (meia)
Locais para vendas:
Complexo Joca Claudino: (R. Riachuelo, 3900 - Vermelha)Onix Center: (Av. Jockey Center, Av. Homero Castelo Branco, 383 - Jóquei)Estádio Albertão: (No dia da partida | 8 de Março)