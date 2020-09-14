STJD julga Jô por ato hostil e atleta pega dois jogos de suspensão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, na tarde desta segunda-feira, julgou o atacante Jô, do Corinthians, por conta de uma suposta agressão ao zagueiro Diego Costa, do São Paulo, em clássico que ocorreu no fim do último mês. Por maioria de votos, o órgão decidiu desclassificar a denúncia da procuradoria para "ato hostil" e puniu o centroavante corintiano com duas partidas.Jô foi denunciado por praticar agressão física, infração prevista no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que geraria uma punição de quatro a 12 jogos, no entanto o relator do caso pediu a desclassificação para o artigo 250, que se refere a ato hostil, prevendo sanção de uma a quatro partidas.

A denúncia e a desclassificação foram acolhidas por maioria dos votos, já que um dos votantes pediu a absolvição do atleta. Já a quantidade de jogos na punição também foi decidida por maioria de votos, que definiu uma sanção de duas partidas ao ídolo alvinegro. Um auditor chegou a pedir punição de apenas um jogo e que ela fosse convertida para apenas uma advertência.

Pesou a favor de Jô a falta de imagens mais conclusivas para a análise do lance. Segundo os auditores, não fica claro que o atacante desferiu um soco em Diego Costa. Além disso, foi considerado na atribuição dessa pena o fato de o corintiano não ser reincidente nem ter um passado que o condene.