STJD indefere pedido de 13 clubes e Cruzeiro seguirá recebendo torcida em seus jogos na Série B

O pedido de 13 clubes da Série B para que a liminar que autoriza o Cruzeiro a jogar com torcida fosse cassada foi negada pelo presidente do STJD, Otávio Noronha. Ele indeferiu a ação e o clube mineiro segue com o direito de ter público nas suas partidas. Assim, o duelo da Raposa contra o Operário-PR, nesta quinta-feira, 16 de setembro, às 19h, na Arena do Jacaré, contará mais uma vez com parte da China Azul. A ação não contra a liminar da Raposa não teve unanimidade, porque Goiás, Vila Nova e Confiança obtiveram liminar semelhante no STJD nesta terça-feira, 14, e poderão ter torcedores em seus jogos como mandante.