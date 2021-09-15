Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • STJD indefere pedido de 13 clubes e Cruzeiro seguirá recebendo torcida em seus jogos na Série B
futebol

STJD indefere pedido de 13 clubes e Cruzeiro seguirá recebendo torcida em seus jogos na Série B

O presidente do Tribunal . Otávio Noronha, foi a favor mais uma vez do time mineiro, que terá público nos seus próximos jogos do campeonato...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 21:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2021 às 21:56
Crédito: Outras equipes também estão entrando com ações para jogar com a presença de público, assim como o Cruzeiro-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O pedido de 13 clubes da Série B para que a liminar que autoriza o Cruzeiro a jogar com torcida fosse cassada foi negada pelo presidente do STJD, Otávio Noronha. Ele indeferiu a ação e o clube mineiro segue com o direito de ter público nas suas partidas. Assim, o duelo da Raposa contra o Operário-PR, nesta quinta-feira, 16 de setembro, às 19h, na Arena do Jacaré, contará mais uma vez com parte da China Azul. A ação não contra a liminar da Raposa não teve unanimidade, porque Goiás, Vila Nova e Confiança obtiveram liminar semelhante no STJD nesta terça-feira, 14, e poderão ter torcedores em seus jogos como mandante.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades
Imagem de destaque
Como Oscar Schmidt liderou a conquista do Brasil contra os EUA no Pan de 1987: 'O dia em que nosso time esqueceu da palavra impossível'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados