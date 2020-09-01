STJD denunciará Jô por soco e atacante pode ser suspenso por 12 jogos

A Procuradoria do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), denunciará o atacante Jô, do Corinthians, por um suposto soco desferido no zagueiro Diego Costa, do São Paulo, durante o clássico disputado no Morumbi, no último domingo (30), que terminou com derrota do Alvinegro por 2 a 1.

O camisa 77 deve responder por praticar agressão física (artigo 254-A), que prevê suspensão de quatro a 12 jogos. O julgamento deve ser marcado para acontecer ainda nesta semana. O lance aconteceu aos 23 minutos do segundo tempo e gerou uma discussão entre os dois. Jô chegou a chamar o jovem são-paulino de "moleque do c..." e pediu para ele "abaixar a bola". O lance foi analisado no VAR, que não encontrou a irregularidade ou entendeu que não era caso para expulsão.