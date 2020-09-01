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futebol

STJD denunciará Jô por soco e atacante pode ser suspenso por 12 jogos

Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva analisa vídeo que mostra suposto soco do atacante no zagueiro Diego Costa, do São Paulo. Julgamento deve ser nesta semana...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 16:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2020 às 16:19
Crédito: Jô pode pegar de quatro a doze jogos de suspensão por agressão (Imagem: Reprodução/Premiere
A Procuradoria do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), denunciará o atacante Jô, do Corinthians, por um suposto soco desferido no zagueiro Diego Costa, do São Paulo, durante o clássico disputado no Morumbi, no último domingo (30), que terminou com derrota do Alvinegro por 2 a 1.
O camisa 77 deve responder por praticar agressão física (artigo 254-A), que prevê suspensão de quatro a 12 jogos. O julgamento deve ser marcado para acontecer ainda nesta semana. O lance aconteceu aos 23 minutos do segundo tempo e gerou uma discussão entre os dois. Jô chegou a chamar o jovem são-paulino de "moleque do c..." e pediu para ele "abaixar a bola". O lance foi analisado no VAR, que não encontrou a irregularidade ou entendeu que não era caso para expulsão.
Com Jô entre os relacionados, o Corinthians enfrenta o Goiás, nesta quarta-feira (2), às 19h15, na Serrinha, em Goiânia.

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