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futebol

STJD arquiva denuncia contra zagueiro Pedro Henrique

Tribunal não vai dar sequência na denuncia de nove clubes sobre uma possível inscrição irregular do zagueiro...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 14:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2021 às 14:18
Crédito: Atleta está no clube por empréstimo do Internacional (Anderson Stevens/Sport
Fim da preocupação para o torcedor do Sport. Nesta quarta-feira, o STJD resolveu arquivar o caso do zagueiro Pedro Henrique e o Leão não irá perder pontos na classificação do Campeonato Brasileiro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
A notícia trouxe tranquilidade ao departamento de futebol do Leão, que não escondia a sua preocupação. Caso perdesse pontos, o clube estaria fadado ao rebaixamento.
Entenda o caso
Antes de chegar ao Sport, Pedro Henrique disputou cinco jogos pelo Internacional. Porém, em outras duas partidas, ele tomou cartão amarelo do banco de reservas, o que poderia configurar sete jogos na competição, fato que o impedia de trocar de clube.
No rubro-negro, o zagueiro disputou quatro partidas, mas desde a denuncia no STJD de outros nove clubes do Brasileirão, o atleta foi afastado.
Com a liberação do tribunal, Pedro Henrique deve ser mais um reforço para o Leão brigar contra a queda na elite.

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