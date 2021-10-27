STJD arquiva denuncia contra zagueiro Pedro Henrique

Crédito: Atleta está no clube por empréstimo do Internacional (Anderson Stevens/Sport

Fim da preocupação para o torcedor do Sport. Nesta quarta-feira, o STJD resolveu arquivar o caso do zagueiro Pedro Henrique e o Leão não irá perder pontos na classificação do Campeonato Brasileiro.

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A notícia trouxe tranquilidade ao departamento de futebol do Leão, que não escondia a sua preocupação. Caso perdesse pontos, o clube estaria fadado ao rebaixamento.

Entenda o caso

Antes de chegar ao Sport, Pedro Henrique disputou cinco jogos pelo Internacional. Porém, em outras duas partidas, ele tomou cartão amarelo do banco de reservas, o que poderia configurar sete jogos na competição, fato que o impedia de trocar de clube.

No rubro-negro, o zagueiro disputou quatro partidas, mas desde a denuncia no STJD de outros nove clubes do Brasileirão, o atleta foi afastado.